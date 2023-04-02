В Киевской, Житомирской и Харьковской областях сняли все ограничения на потребление электроэнергии – "Укрэнерго"

Ремонтные бригады компании благодаря помощи литовских коллег завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона.
"Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты", – говорится в сообщении.
В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, также нет.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это был 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.