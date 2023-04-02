В Киевской, Житомирской и Харьковской областях сняли все ограничения на потребление электроэнергии – "Укрэнерго"

Ремонтные бригады компании благодаря помощи литовских коллег завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона.

"Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты", – говорится в сообщении.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, также нет.