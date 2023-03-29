Из-за непогоды в 12 областях Украины проводятся отключения электричества – "Укрэнерго"

В связи с непогодой отключения электричества проводятся в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.
Помимо этого, в "Укрэнерго" сообщили о повышении объемов потребления электричества в стране из-за похолодания.
"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Рост потребления покрывается в основном за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне", – говорится в сообщении.
В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате атак со стороны российских оккупантов усиливаются ограничения потребления.
Сетевые ограничения в связи с ростом потребления также возможны в Киевской области и Киеве.
Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где российские захватчики регулярно обстреливают населенные пункты.
Об аварийных отключениях электроэнергии из-за непогоды в Минэнерго Украины заявили 28 марта. В частности, в западных областях страны из-за сильного ветра были повреждены электросети.