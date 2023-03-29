Из-за непогоды в 12 областях Украины проводятся отключения электричества – "Укрэнерго"

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения Фото: depositphotos.com

В связи с непогодой отключения электричества проводятся в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.

Помимо этого, в "Укрэнерго" сообщили о повышении объемов потребления электричества в стране из-за похолодания.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Рост потребления покрывается в основном за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне", – говорится в сообщении.

В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате атак со стороны российских оккупантов усиливаются ограничения потребления.

Сетевые ограничения в связи с ростом потребления также возможны в Киевской области и Киеве.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где российские захватчики регулярно обстреливают населенные пункты.