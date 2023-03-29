В Киеве и области из-за последствий непогоды начались аварийные отключения электроэнергии

В нескольких районах Киева из-за повреждения электросетей нет света Фото: depositphotos.com

Аварийные ограничения ввели в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы ввели стабилизационные отключения. Там будут выключать свет по графикам. С ними можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

в Киевской области из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света находятся более 30 тыс. клиентов.

Больше всего повреждений в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

"Стихия спровоцировала очень много обрывов проводов. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. Мы привлекли к ликвидации аварии 108 бригад", – говорится в сообщении ДТЭК.

Позднее в компании добавили, что в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

"Из-за понижения температуры возросло потребление электроэнергии. Поврежденные электросети не могут передавать электроэнергию в нужном объеме для этих районов и происходит перегрузка сети", – пояснили необходимость ограничений в ДТЭК.