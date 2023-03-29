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В Киеве и области из-за последствий непогоды начались аварийные отключения электроэнергии

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В нескольких районах Киева из-за повреждения электросетей нет света
В нескольких районах Киева из-за повреждения электросетей нет света
Фото: depositphotos.com

В Киеве 29 марта прибегли к аварийным отключениям света, так как электросети получили повреждения из-за непогоды. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской военной администрации. Также, по данным пресс-службы компании ДТЭК, более 30 тыс. абонентов в Киевской области временно остались без электричества.

Аварийные ограничения ввели в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы ввели стабилизационные отключения. Там будут выключать свет по графикам. С ними можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

в Киевской области из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света находятся более 30 тыс. клиентов.

Больше всего повреждений в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

"Стихия спровоцировала очень много обрывов проводов. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. Мы привлекли к ликвидации аварии 108 бригад", – говорится в сообщении ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/pfbid0e77KuHRjD5NAnBn9zY6pCjiVTkLDhsvf4eB1Zw1gt5DDy2gktG74pxhd47MyHJZWl

Позднее в компании добавили, что в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

"Из-за понижения температуры возросло потребление электроэнергии. Поврежденные электросети не могут передавать электроэнергию в нужном объеме для этих районов и происходит перегрузка сети", – пояснили необходимость ограничений в ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/pfbid02X4fQk5pTg2CvJ3dULYNjEJmmRmZdrwXoNtnGmrHwLnWDZopbs4oUtuXgf4Hs86U7l

Теги: Киев, погода, авария, электричество, Киевская область, ДТЭК, непогода, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, ограничения, энергосистема
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