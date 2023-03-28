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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 18 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей

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В зоне активных обстрелов восстановительные работы происходят только после того, как дают разрешение военные и саперы
В зоне активных обстрелов восстановительные работы происходят только после того, как дают разрешение военные и саперы
Фото: grids.dtek.com

За прошедшую неделю – с 20-го по 26 марта – энергетики вернули свет для 18 тыс. семей в 24 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего за неделю энергетики вернули свет для 16 тыс. семей в Донецкой области и около 2 тыс. семей в Днепропетровской области.

"Ситуация в Донецкой и Днепропетровской областях остается очень сложной. Энергетики ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы вернуть свет жителям этих областей. С начала полномасштабной войны наши специалисты возобновили поставки света в дома 7,2 млн семей. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В зоне активных обстрелов восстановительные работы происходят только после того, как дают разрешение военные и саперы.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, саперы, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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