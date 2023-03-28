За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 18 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей

В зоне активных обстрелов восстановительные работы происходят только после того, как дают разрешение военные и саперы Фото: grids.dtek.com

Всего за неделю энергетики вернули свет для 16 тыс. семей в Донецкой области и около 2 тыс. семей в Днепропетровской области.

"Ситуация в Донецкой и Днепропетровской областях остается очень сложной. Энергетики ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы вернуть свет жителям этих областей. С начала полномасштабной войны наши специалисты возобновили поставки света в дома 7,2 млн семей. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В зоне активных обстрелов восстановительные работы происходят только после того, как дают разрешение военные и саперы.