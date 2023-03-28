В западных областях Украины из-за ухудшения погоды происходят аварийные отключения электроэнергии

Галущенко отметил, что ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение Фото: depositphotos.com

"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение", – отметил министр.

Также, по его словам, продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, которые пострадали во время российских обстрелов в последние дни.

В то же время в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Галущенко подчеркнул, что генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать нужды потребителей по всей стране.