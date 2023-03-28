ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В западных областях Украины из-за ухудшения погоды происходят аварийные отключения электроэнергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галущенко отметил, что ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение
Галущенко отметил, что ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение
Фото: depositphotos.com

На западе Украины из-за ухудшения погоды происходят аварийные отключения электроэнергии. Об этом 28 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в Facebook пресс-служба Минэнерго.

"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно возобновлять электроснабжение", – отметил министр.

Также, по его словам, продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, которые пострадали во время российских обстрелов в последние дни.

В то же время в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Галущенко подчеркнул, что генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать нужды потребителей по всей стране.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid027oosiw63P96Eaj8DoEHpZR1xvfwhPQfGc7y8BwJa3XMNRna7VcSoFMjApF1bJwyXl

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, погода, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Принца Гарри могут лишить американской визы СМИ
Принца Гарри могут лишить американской визы – СМИ
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом G
Дмитрий ГОРДОН
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
Галина ГРИШИНА
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (132812)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (70563)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (64700)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (40603)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (31249)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (29466)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (28892)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (26677)
 
 
 
 