Для прохождения следующей зимы нужно ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии – "Центрэнерго"

По его словам, за последние несколько лет добыча угля на государственных шахтах существенно снизилась. В частности, с 2020 года она упала более чем в два раза и составляет примерно 2 млн тонн в год. При этом стоимость угля наоборот выросла – с 1800 до 4230 грн за тонну без НДС и транспортировки.

"В этих условиях, по нашему мнению, необходимо поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий для устойчивого прохождения ОЗП (осенне-зимнего периода. – "ГОРДОН") 2023-2024 годов", – сказал Егоров.

Он подчеркнул, что текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС "Центрэнерго" и, соответственно, приведет к значительным убыткам компании.