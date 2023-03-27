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Для прохождения следующей зимы нужно ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии – "Центрэнерго"

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Текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС "Центрэнерго"
Текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС "Центрэнерго" 
Фото: depositphotos.com

Чтобы обеспечить постоянное прохождение следующего отопительного сезона, нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий, заявил глава государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров в интервью изданию Delo.ua.

По его словам, за последние несколько лет добыча угля на государственных шахтах существенно снизилась. В частности, с 2020 года она упала более чем в два раза и составляет примерно 2 млн тонн в год. При этом стоимость угля наоборот выросла – с 1800 до 4230 грн за тонну без НДС и транспортировки.

"В этих условиях, по нашему мнению, необходимо поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий для устойчивого прохождения ОЗП (осенне-зимнего периода. – "ГОРДОН") 2023-2024 годов", – сказал Егоров.

Он подчеркнул, что текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС "Центрэнерго" и, соответственно, приведет к значительным убыткам компании.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Теги: Украина, уголь, энергетика, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, убытки, ограничения, Владимир Егоров, цена, энергосистема
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