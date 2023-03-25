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В "Укрэнерго" призвали "не вестись" на инициативу "Час Земли" с массовым выключением света в определенное время

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Резкое массовое выключение, а затем включение света это лишняя нагрузка, которая не идет на пользу надежности энергосистемы, пояснили в компании
Резкое массовое выключение, а затем включение света – это лишняя нагрузка, которая не идет на пользу надежности энергосистемы, пояснили в компании
Фото: depositphotos.com

Инициатива "Час Земли" не поможет экологии, но может сильно навредить украинской энергосистеме, заявили 25 марта в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме!" – говорится в сообщении.

В компании отметили, что украинцы и в предыдущие годы не очень активно поддерживали эту инициативу, "которая на самом деле вредна и единственное, к чему приводит – это к дополнительной работе диспетчерам".

Как пояснили в "Укрэнерго", количество произведенной электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной, а одновременное отключение света – это резкое снижение потребления.

"Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – другими словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России", – подчеркивается в сообщении.

Резкое выключение, а затем, по завершению часа, включение света – это лишняя нагрузка, которая не пойдет на пользу надежности энергосистемы, отметили в "Укрэнерго". 

В компании подчеркнули, что поддерживают экоинициативы, направленные на противодействие изменению климата, но для этого лучше ежедневно разумно использовать электроэнергию: не включать одновременно много мощных приборов, экономно потреблять электричество в пиковые утренние и вечерние часы.

Контекст:

"Час Земли" – всемирная ежегодная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы в 2007 году. Она проводится в одну из последних суббот марта. В этот день люди во многих странах мира выключают свет на один час, что символизирует борьбу с климатическими изменениями на планете.

Украина также участвовала в акции, начиная с 2009 года.

Теги: экология, климат, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, час Земли, энергосистема
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