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"Укрэнерго" сняла ограничения подачи электроэнергии Киеву и области

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Ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области
Ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области
Фото: depositphotos.com

"Укрэнерго" 30 марта заявила о снятии ограничений в магистральных сетях для Киева и Киевской области благодаря завершению аварийно-восстановительных работ на одном из энергообъектов в центральном регионе Украины.

Ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области. Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно.

"Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами", – уточнили в компании.

Также сейчас из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.

Контекст:

Об аварийных отключениях электроэнергии из-за непогоды в Минэнерго Украины заявили 28 марта. В частности, в западных областях страны из-за сильного ветра были повреждены электросети.

Сетевые ограничения в связи с ростом потребления 29 марта объявили и в Киевской области, и в Киеве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, погода, авария, Укрэнерго, непогода, электроэнергия, ограничения, регионы
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