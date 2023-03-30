"Укрэнерго" сняла ограничения подачи электроэнергии Киеву и области

Ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области Фото: depositphotos.com

Ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области. Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно.

"Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами", – уточнили в компании.

Также сейчас из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.