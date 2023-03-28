Ближайшие полгода в Украине будет достаточно электроэнергии – "Укрэнерго"

К следующей зиме нужно хорошо подготовиться, заявил Кудрицкий Фото: depositphotos.com

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не будет хватать своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны", – сказал он.

Также он рассказал, что весной продолжатся работы по восстановлению подстанций и сетей, которые были разрушены вследствие российских атак.

"К следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Возобновить прежде всего работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму", – добавил он.

Кудрицкий подчеркнул, что украинская энергосистема очень стойкая и смогла пережить российский террор.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" призвал продолжать экономично использовать электричество.