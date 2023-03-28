Ближайшие полгода в Украине будет достаточно электроэнергии – "Укрэнерго"

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не будет хватать своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны", – сказал он.
Также он рассказал, что весной продолжатся работы по восстановлению подстанций и сетей, которые были разрушены вследствие российских атак.
"К следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Возобновить прежде всего работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму", – добавил он.
Кудрицкий подчеркнул, что украинская энергосистема очень стойкая и смогла пережить российский террор.
В то же время глава НЭК "Укрэнерго" призвал продолжать экономично использовать электричество.
Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E 16 марта 2022 года, став "частью ЕС" на энергетической карте, отметили в Минэнерго. Национальная энергосистема отсоединилась от систем России и Беларуси 24 февраля, за несколько часов до начала полномасштабной войны.
С осени прошлого года Россия нанесла 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – 9 марта 2023 года, отмечали в "Укрэнерго". Также оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.
Главными задачами в энергетике этого года станут восстановление и защита энергообъектов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 марта.