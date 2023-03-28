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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ближайшие полгода в Украине будет достаточно электроэнергии – "Укрэнерго"

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К следующей зиме нужно хорошо подготовиться, заявил Кудрицкий
К следующей зиме нужно хорошо подготовиться, заявил Кудрицкий
Фото: depositphotos.com

В украинской энергосистеме в ближайшие шесть месяцев будет хватать электроэнергии для нужд потребителей. Об этом в эфире телемарафона 28 марта заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Видео интервью опубликовал в YouTube канал "Ми – Україна".

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, мы будем иметь возможность импортировать электроэнергию, если нам не будет хватать своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны", – сказал он.

Также он рассказал, что весной продолжатся работы по восстановлению подстанций и сетей, которые были разрушены вследствие российских атак.

 следующей зиме нужно хорошо подготовиться. Возобновить прежде всего работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно, без отключений пройти зиму", – добавил он.

Кудрицкий подчеркнул, что украинская энергосистема очень стойкая и смогла пережить российский террор.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" призвал продолжать экономично использовать электричество.

Контекст:

Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E 16 марта 2022 года, став "частью ЕС" на энергетической карте, отметили в Минэнерго. Национальная энергосистема отсоединилась от систем России и Беларуси 24 февраля, за несколько часов до начала полномасштабной войны.

С осени прошлого года Россия нанесла 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, последняя – 9 марта 2023 года, отмечали в "Укрэнерго". Также оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру с применением дронов-камикадзе

По данным правительства Украины на декабрь, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Главными задачами в энергетике этого года станут восстановление и защита энергообъектов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 марта.

Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, энергосистема, Владимир Кудрицкий, восстановление
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