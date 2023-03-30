Профицит электроэнергии позволяет начать ее экспорт – "Центрэнерго"

По его словам, вопрос возможности экспорта электроэнергии активно рассматривают Министерство энергетики и "Укрэнерго".
"Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем увеличивается генерация атомными станциями солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и экспорт возможен", – рассказал Егоров.
Он объяснил, что экспорт электроэнергии даст выйти на более дорогие рынки, что позволит привлечь дополнительные средства в энергосистему.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.