Профицит электроэнергии позволяет начать ее экспорт – "Центрэнерго"

По его словам, вопрос возможности экспорта электроэнергии активно рассматривают Министерство энергетики и "Укрэнерго".

"Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем увеличивается генерация атомными станциями солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и экспорт возможен", – рассказал Егоров.

Он объяснил, что экспорт электроэнергии даст выйти на более дорогие рынки, что позволит привлечь дополнительные средства в энергосистему.