"Укрэнерго" задолжала "Центрэнерго" 3,2 млрд грн на балансирующем рынке

В компании надеются на возврат этих долгов, чтобы получить возможность погасить задолженность перед другими контрагентами. Задолженность "Центрэнерго" перед "Нафтогазом" за поставленный этой зимой на теплоэлектростанции компании газ составляет более 2,7 млрд грн. Поэтому на время даже решили отключить Трипольскую ТЭС, отметил гендиректор.

В "Центрэнерго" объясняют, что большая часть задолженности перед "Нафтогазом" возникла в прошлом году в связи с проблемой доставки угля из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры и, как следствие, увеличением потребления газа. Также из-за массированных повреждений генерации в результате обстрелов энергоблоки ТЭС работали по командам "Укрэнерго", электроэнергия реализовывалась в основном на балансирующем рынке.

"Основными причинами накопления задолженности перед "Нафтогазом" стали дисбаланс между рыночными ценами природного газа, которые в 2022 году побили все исторические рекорды, и ограничением цены электрической энергии [прайс-кепами], а также задолженность "Укрэнерго" перед компанией", – отметил Егоров.

По его мнению, для стабильного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень прайс-кепов на рынках электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.