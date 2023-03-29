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ДЕНЬГИ

"Укрэнерго" задолжала "Центрэнерго" 3,2 млрд грн на балансирующем рынке

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В "Центрэнерго" надеются на возврат долгов
В "Центрэнерго" надеются на возврат долгов
Фото: epravda.com.ua

Системный оператор НЭК "Укрэнерго" должен государственному ПАО "Центрэнерго" 3,2 млрд грн за услуги на балансирующем рынке и 1,3 млрд грн по дополнительным услугам. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров.

В компании надеются на возврат этих долгов, чтобы получить возможность погасить задолженность перед другими контрагентами. Задолженность "Центрэнерго" перед "Нафтогазом" за поставленный этой зимой на теплоэлектростанции компании газ составляет более 2,7 млрд грн. Поэтому на время даже решили отключить Трипольскую ТЭС, отметил гендиректор.

В "Центрэнерго" объясняют, что большая часть задолженности перед "Нафтогазом" возникла в прошлом году в связи с проблемой доставки угля из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры и, как следствие, увеличением потребления газа. Также из-за массированных повреждений генерации в результате обстрелов энергоблоки ТЭС работали по командам "Укрэнерго", электроэнергия реализовывалась в основном на балансирующем рынке.

"Основными причинами накопления задолженности перед "Нафтогазом" стали дисбаланс между рыночными ценами природного газа, которые в 2022 году побили все исторические рекорды, и ограничением цены электрической энергии [прайс-кепами], а также задолженность "Укрэнерго" перед компанией", – отметил Егоров.

По его мнению, для стабильного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень прайс-кепов на рынках электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Теги: энергетика, Укрэнерго, цены, электроэнергия, долги, Центрэнерго, Владимир Егоров, энергосистема
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