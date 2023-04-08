Оккупанты поменяли ракетоносители в Черном море, все корабли РФ маневрирует "в ракетобезопасном для себя районе" – ОК "Юг"

"В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров", сейчас их четыре", – говорится в сообщении.
Всего на боевом дежурстве находится 10 кораблей противника.
В командовании подчеркнули, что вся российская корабельная группировка в Черном море маневрирует "в ракетобезопасном для себя районе" – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском страны-агрессора РФ.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.