Оккупанты поменяли ракетоносители в Черном море, все корабли РФ маневрирует "в ракетобезопасном для себя районе" – ОК "Юг"

Всего на боевом дежурстве в Черном море находится 10 кораблей противника Фото: ЕРА

"В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров", сейчас их четыре", – говорится в сообщении.

Всего на боевом дежурстве находится 10 кораблей противника.

В командовании подчеркнули, что вся российская корабельная группировка в Черном море маневрирует "в ракетобезопасном для себя районе" – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском страны-агрессора РФ.