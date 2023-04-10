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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников об уничтожении российского крейсера "Москва": Ждем подходящего момента, чтобы повторить

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Резников о "Москве": Есть нюансы, которые до сих пор неизвестны врагу
Резников о "Москве": Есть нюансы, которые до сих пор неизвестны врагу
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Россия до сих пор не знает всех подробностей уничтожения украинскими военными флагмана российского Черноморского флота "Москва" в апреле 2022 года. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 10 апреля на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

Он отказался раскрывать подробности успешной операции Вооруженных сил Украины.

"Есть нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им очередной сюрприз на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента для того, чтобы повторить эту историю", – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что "дважды за историю российского флота на протяжении 100 лет был потоплен именно флагма", и второй раз это произошло в украинских территориальных водах.

"Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен корабль с таким очень символическим названием", – объяснил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 18 кораблей и катеров, включая "Москву". Российские журналисты подсчитали, что речь как минимум о 15% боевого состава Черноморского флота РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Черное море, Вооруженные силы Украины, корабль, оборона, Алексей Резников, крейсер, ВСУ, война России против Украины, море
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