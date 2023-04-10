Резников об уничтожении российского крейсера "Москва": Ждем подходящего момента, чтобы повторить

Резников о "Москве": Есть нюансы, которые до сих пор неизвестны врагу Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Он отказался раскрывать подробности успешной операции Вооруженных сил Украины.

"Есть нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им очередной сюрприз на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента для того, чтобы повторить эту историю", – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что "дважды за историю российского флота на протяжении 100 лет был потоплен именно флагма", и второй раз это произошло в украинских территориальных водах.

"Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен корабль с таким очень символическим названием", – объяснил Резников.

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