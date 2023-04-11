Резников: Надеюсь, что Китай не поддержит Россию ни при каких условиях, всеми силами и средствами

"Я надеюсь, что Китай не поддержит Россию ни при каких условиях, всеми силами и средствами. Конечно, в интересах Китая, чтобы российский режим выжил и не рухнул. Это понятно. Но Китай в любом случае мыслит большими категориями, далеко вперед и заботится лишь о своих интересах. В соответствии с этими интересами Россия уже стала простым придатком к их сырьевым поставкам. Это уже произошло, официально. Таким образом, Китай будет поддерживать Россию только ради того и только в той мере, чтобы у него был источник сырья, где он может получать дешевый газ, нефть и древесину и претендовать на российские территории", – сказал министр.

Он напомнил, что Китай послал сигналы о недопустимости применения ядерного оружия.

"Я думаю, что Китай действительно попытается стать возможным посредником в вероятных переговорах. В общем, будет конкурентная борьба за то, кто будет организатором и посредником этих переговоров, так как это придаст государству и его лидерам дополнительный вес и очки", – добавил Резников.