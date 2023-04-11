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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Надеюсь, что Китай не поддержит Россию ни при каких условиях, всеми силами и средствами

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Резников: Думаю, что Китай действительно попытается стать возможным посредником в вероятных переговорах
Резников: Думаю, что Китай действительно попытается стать возможным посредником в вероятных переговорах
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что Китай не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом он заявил в интерью Delfi, которое вышло 8 апреля.

"Я надеюсь, что Китай не поддержит Россию ни при каких условиях, всеми силами и средствами. Конечно, в интересах Китая, чтобы российский режим выжил и не рухнул. Это понятно. Но Китай в любом случае мыслит большими категориями, далеко вперед и заботится лишь о своих интересах. В соответствии с этими интересами Россия уже стала простым придатком к их сырьевым поставкам. Это уже произошло, официально. Таким образом, Китай будет поддерживать Россию только ради того и только в той мере, чтобы у него был источник сырья, где он может получать дешевый газ, нефть и древесину и претендовать на российские территории", – сказал министр.

Он напомнил, что Китай послал сигналы о недопустимости применения ядерного оружия.

"Я думаю, что Китай действительно попытается стать возможным посредником в вероятных переговорах. В общем, будет конкурентная борьба за то, кто будет организатором и посредником этих переговоров, так как это придаст государству и его лидерам дополнительный вес и очки", – добавил Резников.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, Алексей Резников, война России против Украины
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