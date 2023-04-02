Крайне сомнительно, что Путин получит оружие от Си Цзиньпина – ГУР

Китай весь прошедший год был в выжидательной позиции, отмечают в украинской военной разведке Фото: pixabay.com

"Китайский дракон весь год полномасштабной войны России против Украины находился в выжидательной позиции. Но даже после визита [лидера КНР] Си Цзиньпина в Москву, который с особой помпой эксплуатирует российская пропаганда, говорить об однозначном изменении позиции Китая не приходится", – сказал Черняк.

По его мнению, для Пекина, стремящегося распространить свое глобальное влияние, важно экономическое ослабление Запада, поддерживающего Украину. Но геополитическое ослабление России также укладывается в канву интересов Китая, отметил Черняк.

"Поэтому крайне сомнительно, что [президент РФ Владимир] Путин получит оружие от Си Цзиньпина для продолжения агрессивной войны против Украины", – резюмировал представитель ГУР.