ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крайне сомнительно, что Путин получит оружие от Си Цзиньпина – ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Китай весь прошедший год был в выжидательной позиции, отмечают в украинской военной разведке
Китай весь прошедший год был в выжидательной позиции, отмечают в украинской военной разведке
Фото: pixabay.com

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

"Китайский дракон весь год полномасштабной войны России против Украины находился в выжидательной позиции. Но даже после визита [лидера КНР] Си Цзиньпина в Москву, который с особой помпой эксплуатирует российская пропаганда, говорить об однозначном изменении позиции Китая не приходится", – сказал Черняк.

По его мнению, для Пекина, стремящегося распространить свое глобальное влияние, важно экономическое ослабление Запада, поддерживающего Украину. Но геополитическое ослабление России также укладывается в канву интересов Китая, отметил Черняк.

"Поэтому крайне сомнительно, что [президент РФ Владимир] Путин получит оружие от Си Цзиньпина для продолжения агрессивной войны против Украины", – резюмировал представитель ГУР. 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот документ был со скепсисом встречен на Западе.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом. Он провел переговоры с Путиным, по итогам которых политики подписали совместные заявления

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовокболее 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

Теги: Россия, Китай, оружие, Си Цзиньпин, военная помощь, ГУР Минобороны Украины, Андрей Черняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
Галина ГРИШИНА
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (169661)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (142903)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (125336)
4
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (84340)
5
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (67467)
6
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (66327)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (62952)
8
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса (45276)
 
 
 
 