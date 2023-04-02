Крайне сомнительно, что Путин получит оружие от Си Цзиньпина – ГУР

"Китайский дракон весь год полномасштабной войны России против Украины находился в выжидательной позиции. Но даже после визита [лидера КНР] Си Цзиньпина в Москву, который с особой помпой эксплуатирует российская пропаганда, говорить об однозначном изменении позиции Китая не приходится", – сказал Черняк.
По его мнению, для Пекина, стремящегося распространить свое глобальное влияние, важно экономическое ослабление Запада, поддерживающего Украину. Но геополитическое ослабление России также укладывается в канву интересов Китая, отметил Черняк.
"Поэтому крайне сомнительно, что [президент РФ Владимир] Путин получит оружие от Си Цзиньпина для продолжения агрессивной войны против Украины", – резюмировал представитель ГУР.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля 2023 года Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот документ был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом. Он провел переговоры с Путиным, по итогам которых политики подписали совместные заявления.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.