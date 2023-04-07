Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны РФ против Украины

Как пишет сайт, Си Цзиньпин поддержал свою ранее высказанную позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон" есть "разумные опасения по поводу безопасности", и "не дал ни малейшего намека" на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы помочь завершить конфликт.

Политик сказал, что Китай готов вместе с Францией "обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными". Также, по его словам, мирные переговоры должны быть возобновлены "как можно скорее, принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон безопасностью в отношении Устава ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности".

Французский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что во время беседы с Си Цзиньпином Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин может поставить оружие России. В ответ китайский лидер сказал, что "эта война – не его дело".

Во время брифинга после встречи Макрон призвал Си Цзиньпина открыто осудить российскую агрессию против Украины.

Издание отметило, что китайский лидер говорил о необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", но прямо не упомянул Россию в своем выступлении.