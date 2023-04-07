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Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны РФ против Украины

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Макрон прибыл в Китай 5 апреля
Макрон прибыл в Китай 5 апреля
Фото: EPA

Китайский лидер Си Цзиньпин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном "не показал признаков" изменения позиции по поводу войны России против Украины. Об этом заявило издание Politico 6 апреля.

Как пишет сайт, Си Цзиньпин поддержал свою ранее высказанную позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон" есть "разумные опасения по поводу безопасности", и "не дал ни малейшего намека" на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы помочь завершить конфликт.

Политик сказал, что Китай готов вместе с Францией "обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными". Также, по его словам, мирные переговоры должны быть возобновлены "как можно скорее, принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон безопасностью в отношении Устава ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности".

Французский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что во время беседы с Си Цзиньпином Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин может поставить оружие России. В ответ китайский лидер сказал, что "эта война – не его дело".

Во время брифинга после встречи Макрон призвал Си Цзиньпина открыто осудить российскую агрессию против Украины.

Издание отметило, что китайский лидер говорил о необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", но прямо не упомянул Россию в своем выступлении.

Контекст:

Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.

Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Китай, Франция, Си Цзиньпин, война России против Украины, Евросоюз
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