Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны РФ против Украины

Как пишет сайт, Си Цзиньпин поддержал свою ранее высказанную позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон" есть "разумные опасения по поводу безопасности", и "не дал ни малейшего намека" на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы помочь завершить конфликт.
Политик сказал, что Китай готов вместе с Францией "обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными". Также, по его словам, мирные переговоры должны быть возобновлены "как можно скорее, принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон безопасностью в отношении Устава ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности".
Французский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что во время беседы с Си Цзиньпином Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин может поставить оружие России. В ответ китайский лидер сказал, что "эта война – не его дело".
Во время брифинга после встречи Макрон призвал Си Цзиньпина открыто осудить российскую агрессию против Украины.
Издание отметило, что китайский лидер говорил о необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", но прямо не упомянул Россию в своем выступлении.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.