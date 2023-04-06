Китай хочет поддерживать тесные связи с ЕС – Си Цзиньпин

Фон дер Ляйен заявила, что отношения между Китаем и ЕС становятся все более "несбалансированными" Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда считал ЕС "стратегической силой" в международной структуре, а развитие отношений между Китаем и ЕС – приоритетом внешней политики Китая.

По словам лидер КНР, Китай хочет поддерживать тесные связи с союзом. Он подчеркнул, что Китай является важным партнером ЕС для решения таких проблем, как энергетический кризис и инфляция, а также для повышения конкурентоспособности региона.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что отношения между Китаем и ЕС становятся все более "несбалансированными".

"За последние десять лет дефицит торгового баланса Европейского союза увеличился более чем в три раза. В прошлом году он достиг почти €400 млрд. И мы обсудили это, потому что эта траектория не является устойчивой и необходимо решить лежащие в ее основе структурные проблемы. Я сообщила [Си Цзиньпину], что предприятия Европейского союза в Китае обеспокоены недобросовестной практикой в некоторых секторах... отраслевые проблемы усугубляются постоянно растущими требованиями, предъявляемыми Китаем", – цитирует фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

Она добавила, что ЕС будет более бдительным в отношении защиты своих интересов.