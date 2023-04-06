Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским – фон дер Ляйен

Си Цзиньпин позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время", сказала фон дер Ляйен Фото: EPA

"Было интересно услышать, что председатель Си [Цзиньпин] подтвердил свою готовность поговорить", – сказала фон дер Ляйен.

Она назвала такие слова позитивными. Глава ЕК добавила, что Си Цзиньпин заявил: позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время".

In today’s meetings I highlighted the need to address imbalances and risks stemming from dependencies and export of sensitive tech, as well as our vigilance on China’s actions on Ukraine.



I stressed our concerns on human rights. https://t.co/9s9pHB6UsC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2023

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявлял, что Си Цзиньпин до сих пор не созвонился с президентом Украины из-за большой занятости.