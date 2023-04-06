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Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским – фон дер Ляйен

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Си Цзиньпин позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время", сказала фон дер Ляйен
Си Цзиньпин позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время", сказала фон дер Ляйен
Фото: EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга после встречи с китайским лидером. Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter главы ЕК.

"Было интересно услышать, что председатель Си [Цзиньпин] подтвердил свою готовность поговорить", – сказала фон дер Ляйен.

Она назвала такие слова позитивными. Глава ЕК добавила, что Си Цзиньпин заявил: позвонит Зеленскому, когда будут "подходящие условия и время".

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявлял, что Си Цзиньпин до сих пор не созвонился с президентом Украины из-за большой занятости.

Контекст:

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта. Пока разговор украинского и китайского лидеров не состоялся.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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