ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Китая в ЕС объяснил, почему Си Цзиньпин не звонит Зеленскому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уже почти месяц мировые СМИ обсуждают возможные телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского, но они до сих пор не состоялись
Уже почти месяц мировые СМИ обсуждают возможные телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского, но они до сих пор не состоялись
Фото: EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за большой занятости. Об этом в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун.

Китайский дипломат в разговоре с NYT отметил, что люди "зациклены" на звонке Си Цзиньпина Зеленскому, и призвал не придавать отсутствию такого звонка большого значения.

Фу Цун заверил: тот факт, что Си Цзиньпин пока не позвонил Зеленскому и лидеры стран не разговаривали, не означает, что Китай на стороне России в "украинском вопросе".

Он отметил, что между Китаем и Украиной были частые контакты на более низком уровне, чем коммуникация глав государств.

Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает и не планирует оказывать Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

Контекст:

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта. Пока что разговор украинского и китайского лидеров не состоялся.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Китай, Москва, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, встреча, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (105270)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (104557)
3
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (88630)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (80868)
5
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (80590)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (53496)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (43092)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (38111)
 
 
 
 