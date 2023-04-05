Посол Китая в ЕС объяснил, почему Си Цзиньпин не звонит Зеленскому

Уже почти месяц мировые СМИ обсуждают возможные телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского, но они до сих пор не состоялись Фото: EPA

Китайский дипломат в разговоре с NYT отметил, что люди "зациклены" на звонке Си Цзиньпина Зеленскому, и призвал не придавать отсутствию такого звонка большого значения.

Фу Цун заверил: тот факт, что Си Цзиньпин пока не позвонил Зеленскому и лидеры стран не разговаривали, не означает, что Китай на стороне России в "украинском вопросе".

Он отметил, что между Китаем и Украиной были частые контакты на более низком уровне, чем коммуникация глав государств.

Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает и не планирует оказывать Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса.