Посол Китая в ЕС объяснил, почему Си Цзиньпин не звонит Зеленскому

Китайский дипломат в разговоре с NYT отметил, что люди "зациклены" на звонке Си Цзиньпина Зеленскому, и призвал не придавать отсутствию такого звонка большого значения.
Фу Цун заверил: тот факт, что Си Цзиньпин пока не позвонил Зеленскому и лидеры стран не разговаривали, не означает, что Китай на стороне России в "украинском вопросе".
Он отметил, что между Китаем и Украиной были частые контакты на более низком уровне, чем коммуникация глав государств.
Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает и не планирует оказывать Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта. Пока что разговор украинского и китайского лидеров не состоялся.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.
В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.
Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.