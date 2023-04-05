Кто помогает Москве – соучастник агрессии – Макрон

"Интерес Китая не в длительной войне", – сказал Макрон.
По его словам, Китай может сыграть "главную роль" в войне РФ против Украины. Французский президент добавил: любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии.
"С самого начала конфликта [члены ЕС] приняли решение помочь жертве. Мы также ясно дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией", – сказал Макрон.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет AFP, во время переговоров с китайским лидером Макрон будет "твердо" поддерживать украинскую позицию и просить председателя КНР не поддерживать российское вторжение.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.