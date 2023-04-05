Кто помогает Москве – соучастник агрессии – Макрон

Китай может сыграть "главную роль" в войне РФ против Украины, заявил Макрон Фото: EPA

"Интерес Китая не в длительной войне", – сказал Макрон.

По его словам, Китай может сыграть "главную роль" в войне РФ против Украины. Французский президент добавил: любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии.

"С самого начала конфликта [члены ЕС] приняли решение помочь жертве. Мы также ясно дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией", – сказал Макрон.