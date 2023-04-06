Си Цзиньпин призвал мир "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода из-под контроля" ситуации в Украине

Си Цзиньпин: Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности Фото: EPA

Глава КНР заявил, что выступает за мирное урегулирование войны в Украине. Он также призвал международное сообщество "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода ситуации из-под контроля".

"Что касается украинского кризиса, мы готовы к разумному и контролируемому сотрудничеству с Францией, чтобы избежать ухудшения ситуации", – заявил Си Цзиньпин, его цитирует TF1.

Он подчеркнул, что надеется на политическое решение вопроса путем переговоров.

"Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности", – заявил Си Цзиньпин.

Он также подтвердил свое несогласие с применением ядерного оружия, а также с бомбардировками электростанций.

Макрон в свою очередь заявил, что прочный мир "не может быть достигнут без уважения к украинскому народу, на который напали". Президент Франции подчеркнул, что именно "со стороны России должен быть жест" в сторону Украины, так как россияне – "нападавшие".

Переговоры президента Франции и председателя КНР проходят в Народном дворце в Пекине.

После переговоров Макрона и Си Цзиньпина состоится еще одна встреча, уже в трехстороннем формате. К ним присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.