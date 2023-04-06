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Си Цзиньпин призвал мир "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода из-под контроля" ситуации в Украине

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Си Цзиньпин: Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности
Си Цзиньпин: Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности 
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную пресс-конференцию после закрытой части двухсторонних переговоров 6 апреля. Об этом сообщил телеканал France 24.

Глава КНР заявил, что выступает за мирное урегулирование войны в Украине. Он также призвал международное сообщество  "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода ситуации из-под контроля". 

"Что касается украинского кризиса, мы готовы к разумному и контролируемому сотрудничеству с Францией, чтобы избежать ухудшения ситуации", – заявил Си Цзиньпин, его цитирует TF1.

Он подчеркнул, что надеется на политическое решение вопроса путем переговоров.

"Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности", – заявил Си Цзиньпин.

Он также подтвердил свое несогласие с применением ядерного оружия, а также с бомбардировками электростанций.

Макрон в свою очередь заявил, что прочный мир "не может быть достигнут без уважения к украинскому народу, на который напали". Президент Франции подчеркнул, что именно "со стороны России должен быть жест" в сторону Украины, так как россияне – "нападавшие".

Переговоры президента Франции и председателя КНР проходят в Народном дворце в Пекине.

После переговоров Макрона и Си Цзиньпина состоится еще одна встреча, уже в трехстороннем формате. К ним присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии. Фон дер Ляйен отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.

Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Теги: Украина, Китай, Франция, Си Цзиньпин, Пекин, КНР, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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