Си Цзиньпин призвал мир "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода из-под контроля" ситуации в Украине

Глава КНР заявил, что выступает за мирное урегулирование войны в Украине. Он также призвал международное сообщество "сдерживаться", чтобы не допустить "выхода ситуации из-под контроля".
"Что касается украинского кризиса, мы готовы к разумному и контролируемому сотрудничеству с Францией, чтобы избежать ухудшения ситуации", – заявил Си Цзиньпин, его цитирует TF1.
Он подчеркнул, что надеется на политическое решение вопроса путем переговоров.
"Мы должны обратить внимание на конкретные вопросы, чтобы сохранить европейские рамки безопасности", – заявил Си Цзиньпин.
Он также подтвердил свое несогласие с применением ядерного оружия, а также с бомбардировками электростанций.
Макрон в свою очередь заявил, что прочный мир "не может быть достигнут без уважения к украинскому народу, на который напали". Президент Франции подчеркнул, что именно "со стороны России должен быть жест" в сторону Украины, так как россияне – "нападавшие".
Переговоры президента Франции и председателя КНР проходят в Народном дворце в Пекине.
После переговоров Макрона и Си Цзиньпина состоится еще одна встреча, уже в трехстороннем формате. К ним присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии. Фон дер Ляйен отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.