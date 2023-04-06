Си Цзиньпин встретился с Макроном. Говорят о мире в Украине

Китайский лидер встретил французского президента перед Народным дворцом в Пекине.

Стороны провели открытую часть переговоров, после чего началась часовая закрытая часть встречи.

Макрон заявил Си Цзиньпину, что рассчитывает на то, что он "приведет Россию в чувство" по поводу агрессии против Украины. Он добавил: надеется, что Китай сможет посадить "всех" за стол переговоров.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями". Он добавил, что обе страны придерживаются "общего направления всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщил китайский телеканал.

Сегодня мир переживает "глубокую историческую трансформацию", сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие страны с "традициями независимости", должны придерживаться "многостороннего подхода" во имя глобального мира, стабильности и процветания.

После закрытой части встречи состоится пресс-конференция, а после – еще одна встреча, уже в трехстороннем формате. К ним присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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