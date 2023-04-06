Си Цзиньпин встретился с Макроном. Говорят о мире в Украине

Китайский лидер встретил французского президента перед Народным дворцом в Пекине.
Стороны провели открытую часть переговоров, после чего началась часовая закрытая часть встречи.
Макрон заявил Си Цзиньпину, что рассчитывает на то, что он "приведет Россию в чувство" по поводу агрессии против Украины. Он добавил: надеется, что Китай сможет посадить "всех" за стол переговоров.
В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями". Он добавил, что обе страны придерживаются "общего направления всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщил китайский телеканал.
Сегодня мир переживает "глубокую историческую трансформацию", сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие страны с "традициями независимости", должны придерживаться "многостороннего подхода" во имя глобального мира, стабильности и процветания.
После закрытой части встречи состоится пресс-конференция, а после – еще одна встреча, уже в трехстороннем формате. К ним присоединится президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.