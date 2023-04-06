Макрон: Китай играет жизненно важную роль в построении мира

Макрон встретился с Си Цзиньпином в Народном дворце в Пекине Фото: EPA

"Я твердо верю, что Китай играет жизненно важную роль в построении мира. Это то, что я буду обсуждать и продвигать. У меня также будет обмен мнениями с председателем [КНР] Си Цзиньпином по таким темам, как бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственная безопасность", – написал Макрон.

* — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2023

Он встретился с председателем КНР в Народном дворце в Пекине. Стороны провели открытую часть переговоров, после чего началась часовая закрытая часть встречи.

После нее они проведут пресс-конференцию.