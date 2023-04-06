Макрон: Китай играет жизненно важную роль в построении мира

"Я твердо верю, что Китай играет жизненно важную роль в построении мира. Это то, что я буду обсуждать и продвигать. У меня также будет обмен мнениями с председателем [КНР] Си Цзиньпином по таким темам, как бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственная безопасность", – написал Макрон.
*— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2023
Он встретился с председателем КНР в Народном дворце в Пекине. Стороны провели открытую часть переговоров, после чего началась часовая закрытая часть встречи.
После нее они проведут пресс-конференцию.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.