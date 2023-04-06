ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Во время встречи Си Цзиньпин говорил Путину, что России надо идти на уступки, а тот, как говорят, апеллировал: "Вы же коммунисты, вы против капиталистического Запада"

 
|
Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве в марте. По данным Соловья, президент России "фактически шантажировал" своего китайского коллегу
Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве в марте. По данным Соловья, президент России "фактически шантажировал" своего китайского коллегу 
Фото: EPA

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию ему не удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным по большинству спорных вопросов, в частности, Москва не смогла убедить Китай поставлять ей оружие. Об этом со ссылкой на свои инсайды в интервью основателю интернент-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей.

"Си Цзиньпин мягко, но непреклонно, с этой, знаете, китайской убедительностью говорил ему, что "надо бы как-то пойти на мир [с Украиной]". Причем, могу сказать, что в разговорах Си Цзиньпин, хотя и ссылался на китайский ["мирный] план", говорил о том, что России надо идти на уступки. Понятно, что в письменном документе об этом не говорилось, но в разговоре об этом речь шла. В то время как Владимир Владимирович на протяжении четырех часов объяснял ему: "Если вы, китайские братья, дадите нам оружие, то мы сокрушим Украину и тем самым повергнем НАТО. Ну вы же этого хотите, вы же боретесь с Западом! Вы же коммунисты!" Понимаете? Это было потрясающе, говорят. Апелляция Путина к идеологии! "Вы же, – говорит, – коммунисты, вы же против капиталистического Запада... Хорошо, против империалистов", – пересказал разговора Путина и Си Цзиньпина Соловей.

По его данным, после этой беседы стало очевидно, что найти общий язык "не то что невозможно, но крайне затруднительно".

Соловей считает, что у Путина "серьезный ментальный сбой", он действует неадекватно, поэтому нельзя исключать возможность применения Россией ядерного оружия, о чем тоже шла речь во время встречи с китайским лидером.

"Полагаться на то, что Си Цзиньпин запретил или уговорил Путина не пользоваться ядерным оружием, – поверьте, это чепуха. Это абсолютная чепуха. Что бы они в декларации ни сказали, это не означает, что эта опция снята с повестки дня. Этого не будет до самого конца [войны]. Более того, очень интересно, как это Путин обыгрывал в разговоре. Он говорил: "Нам нужно оружие, много оружия. И если, не дай бог, украинское контрнаступление добьется успеха... Вы же понимаете, я не могу проиграть". Он фактически шантажировал. И это его взгляд на ситуацию. Так что могу сказать, что оттого, что начнет происходить весной, более поздней весной, очень много зависит. И не только в сугубо военной динамике, но и, безусловно, в российской внутренней политике", – предположил политический аналитик. 

По информации Соловья, Китай не окончательно отказал России в предоставлении оружия, а отложил этот вопрос до лета, когда станет понятно, насколько успешным является украинское контрнаступление. 

"Того, что хотел лично Путин, он не получил. Точнее, он получил туманное обещание, что, возможно, летом Китай будет готов рассмотреть поставки вооружения. Почему летом? Объяснение этому очень простое, и Путин это прекрасно понимает: китайцы точно так же будут смотреть на результаты украинского наступления. Если это наступление окажется очень успешным, то Китай никогда не захочет быть на стороне пострадавшей, тем паче проигравший страны. Никогда! Если это наступление окажется неуспешным или малопродуктивным... А Россия готовится его отражать, готовится довольно интенсивно, по крайней мере по части строительства оборонительных рубежей... Другое дело, что не хватает техники. Катастрофически не хватает. Так вот, если китайские товарищи увидят, что Украина остановилась, тогда они могут оказать помощь. Они решат оказать помощь для того, чтобы, как они считают, поскорее вывести на возможность мира, но уже потому, что к этому может быть больше склонна Украина", – сказал он. 

Соловей подчеркнул, что контрнаступление украинских сил "превращается в очень важный аспект", от него будет зависит развитие событий не только в Украине, но и в мире. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

В феврале 2023 года СМИ сообщили, что, по данным американской разведки, Китай обдумывает возможность предоставления России летальной военной помощи. США предостерегли КНР от такого шага. По состоянию на начало апреля, как заявили в Госдепе США, Вашингтон не фиксировал отправку китайского оружия в Россию. В украинской разведке сомневаются, что китайские власти решатся на такой шаг. 

В марте Си Цзиньпин совершил трехдневный визит в Россию. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны. Президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления. В этих заявлениях идет речь об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая".

Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин позвонит президенту Украины Владимиру Зеленского. Пока что разговор не состоялся. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Китай, Си Цзиньпин, военная помощь, Валерий Соловей, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
Галина ГРИШИНА
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (126108)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (122904)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (118214)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (106968)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73176)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52042)
7
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (51475)
8
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (48431)
 
 
 
 