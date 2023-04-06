Соловей: Во время встречи Си Цзиньпин говорил Путину, что России надо идти на уступки, а тот, как говорят, апеллировал: "Вы же коммунисты, вы против капиталистического Запада"

"Си Цзиньпин мягко, но непреклонно, с этой, знаете, китайской убедительностью говорил ему, что "надо бы как-то пойти на мир [с Украиной]". Причем, могу сказать, что в разговорах Си Цзиньпин, хотя и ссылался на китайский ["мирный] план", говорил о том, что России надо идти на уступки. Понятно, что в письменном документе об этом не говорилось, но в разговоре об этом речь шла. В то время как Владимир Владимирович на протяжении четырех часов объяснял ему: "Если вы, китайские братья, дадите нам оружие, то мы сокрушим Украину и тем самым повергнем НАТО. Ну вы же этого хотите, вы же боретесь с Западом! Вы же коммунисты!" Понимаете? Это было потрясающе, говорят. Апелляция Путина к идеологии! "Вы же, – говорит, – коммунисты, вы же против капиталистического Запада... Хорошо, против империалистов", – пересказал разговора Путина и Си Цзиньпина Соловей.

По его данным, после этой беседы стало очевидно, что найти общий язык "не то что невозможно, но крайне затруднительно".

Соловей считает, что у Путина "серьезный ментальный сбой", он действует неадекватно, поэтому нельзя исключать возможность применения Россией ядерного оружия, о чем тоже шла речь во время встречи с китайским лидером.

"Полагаться на то, что Си Цзиньпин запретил или уговорил Путина не пользоваться ядерным оружием, – поверьте, это чепуха. Это абсолютная чепуха. Что бы они в декларации ни сказали, это не означает, что эта опция снята с повестки дня. Этого не будет до самого конца [войны]. Более того, очень интересно, как это Путин обыгрывал в разговоре. Он говорил: "Нам нужно оружие, много оружия. И если, не дай бог, украинское контрнаступление добьется успеха... Вы же понимаете, я не могу проиграть". Он фактически шантажировал. И это его взгляд на ситуацию. Так что могу сказать, что оттого, что начнет происходить весной, более поздней весной, очень много зависит. И не только в сугубо военной динамике, но и, безусловно, в российской внутренней политике", – предположил политический аналитик.

По информации Соловья, Китай не окончательно отказал России в предоставлении оружия, а отложил этот вопрос до лета, когда станет понятно, насколько успешным является украинское контрнаступление.

"Того, что хотел лично Путин, он не получил. Точнее, он получил туманное обещание, что, возможно, летом Китай будет готов рассмотреть поставки вооружения. Почему летом? Объяснение этому очень простое, и Путин это прекрасно понимает: китайцы точно так же будут смотреть на результаты украинского наступления. Если это наступление окажется очень успешным, то Китай никогда не захочет быть на стороне пострадавшей, тем паче проигравший страны. Никогда! Если это наступление окажется неуспешным или малопродуктивным... А Россия готовится его отражать, готовится довольно интенсивно, по крайней мере по части строительства оборонительных рубежей... Другое дело, что не хватает техники. Катастрофически не хватает. Так вот, если китайские товарищи увидят, что Украина остановилась, тогда они могут оказать помощь. Они решат оказать помощь для того, чтобы, как они считают, поскорее вывести на возможность мира, но уже потому, что к этому может быть больше склонна Украина", – сказал он.

Соловей подчеркнул, что контрнаступление украинских сил "превращается в очень важный аспект", от него будет зависит развитие событий не только в Украине, но и в мире.

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