В Госдепе США заявили, что не фиксировали отправку китайского оружия в Россию

"Мы видим, что у них партнерство с РФ, экономическое партнерство, но представители США и из Белого дома, и из Госдепа говорили публично и на закрытых встречах, что это не в интересах Китая. передавать летальное оружие", – сказала она.
Она сообщила, что не располагает информацией о встречах или звонках между США и Китаем. Калан напомнила, что США говорили представителям Китая как публично, так и на закрытых встречах, что в случае поставок оружия РФ из Китая "будут последствия". Она заверила, что США следят за ситуацией и что их позиция ясна для властей КНР.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.