В Госдепе США заявили, что не фиксировали отправку китайского оружия в Россию

Китай на данный момент не отправляет оружие в РФ, считают в Госдепе Фото: pixabay.com

"Мы видим, что у них партнерство с РФ, экономическое партнерство, но представители США и из Белого дома, и из Госдепа говорили публично и на закрытых встречах, что это не в интересах Китая. передавать летальное оружие", – сказала она.

Она сообщила, что не располагает информацией о встречах или звонках между США и Китаем. Калан напомнила, что США говорили представителям Китая как публично, так и на закрытых встречах, что в случае поставок оружия РФ из Китая "будут последствия". Она заверила, что США следят за ситуацией и что их позиция ясна для властей КНР.