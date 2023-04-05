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Роскомнадзор и Киберадминистрация Китая обмениваются информацией об интернет-цензуре с 2017 года – СМИ

Представили Роскомнадзора и Киберадминистрации Китая начали сотрудничество со встречи в июне 2017 года
Представили Роскомнадзора и Киберадминистрации Китая начали сотрудничество со встречи в июне 2017 года
Фото: rkn.gov.ru

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор начал обмениваться опытом с Администрации киберпространства Китая как минимум с 2017 года. Об этом 5 апреля сообщили журналисты "Системы" (проект "Настоящего времени" и "Радио Свобода").

Журналисты получили от источников протоколы и аудио с закрытых встреч представителей Роскомнадзора и Киберадминистрации Китая.

Первая такая встреча произошла в июне 2017 года, ее инициатором был Китай. Обе стороны заранее подготовили друг для друга списки вопросов, однако ответить на них успели только представители Роскомнадзора. Руководство РКН интересовали китайские "механизмы разрешительной и контрольно-надзорной деятельности" в области СМИ, интернет-медиа и "отдельных блогеров", практика государственного регулирования мессенджеров, шифрованного трафика и VPN, а также методы борьбы с обходом блокировок.

Тогдашний глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил Киберадминистрации направить китайских специалистов в Россию для изучения технических аспектов российской системы блокировок. Интересовало Жарова и то, как устроен "Золотой щит" (он же "Великий китайский файервол"), с помощью которого китайские власти контролируют и цензурируют интернет-трафик.

В свою очередь китайская сторона хотела узнать, как РКН классифицирует запрещенную информацию, какие методики используются для обработки персональных данных и надзора за интернетом и как с помощью интернета государства формирует "позитивный образ" России внутри страны и за рубежом.

Представителей Китая также интересовали акции протеста 26 марта 2017 года, организованные оппозиционером Алексеем Навальным после расследования "Он вам не Димон" о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве. Они спрашивали, как СМИ влияют на акции и каким образом РКН контролирует освещение акций в медиа. Жаров ответил, что ведомство не блокировало информацию с призывами выходить на согласованные акции. По его словам, призывы к несогласованным акциям также не блокировались, так как у президента РФ Владимира Путина "очень высокий уровень поддержки" – 89%.

Журналисты приводят слова Жарова, который говорил, что власти решили посмотреть, сколько людей выйдет на акции. В результате, по его словам, митинги были немногочисленные, в них приняли участие несколько тысяч человек. На несогласованных акциях задержали несколько сотен человек, но быстро отпустили, утверждал он. Жаров добавил, что РКН проводит "постоянный мониторинг" всех СМИ с общественно-политической направленностью, а интерес к протесту спал "через пару дней" из-за "большой поддержки" президента.

Через два дня после встречи Роскомнадзор составил отчет для ФСБ с кратким содержанием переговоров, в котором говорилось, что Жаров выступил за "объединение усилий по совершенствованию блокировок информации" и отметил необходимость "обмена опытом на уровне технических специалистов со стороны России и Китая".

Журналисты пишут, что в 2017 году руководство РКН провело еще несколько совещаний с Киберадминистрацией Китая, но их содержание неизвестно.

"Система" узнала о еще одной закрытой встрече между представителями РКН и Киберадминистрации, которая прошла 17 июля 2019 года. По данным журналистов, представителей РКН интересовало, как Китай противостоит ресурсам, пытающимся обойти блокировки. В качестве примера они приводили мессенджер Telegram, который РКН пытался заблокировать в 2018 году. Роскомнадзор также хотел узнать, используют ли власти Китая искусственный интеллект для выявления и блокировки "запрещенного контента".

Спустя несколько месяцев РКН и Киберадминистрация Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Журналистам удалось узнать о тре письмах, в которых китайские власти просили РКН заблокировать неугодную для властей Китая информацию. Среди такой информации оказались:

  • материал китайской службы BBC о "туалетной революции" в Китае (правительственная кампания, объявленная в 2015 году с целью улучшения санитарных условий в стране);
  • пост с презентацией о возможной травме спины лидера КНР Си Цзиньпина;
  • ссылка на профиль с GitHub, в котором описаны методы обхода "Золотого щита";
  • сайт газеты The Epoch Times, связанной с запрещенным в Китае религиозным движением "Фалуньгун".

В одном из писем также есть ссылка на два профиля во "ВКонтакте". Первый принадлежит мужчине с именем Ганибек. Он добавил видеозапись с танцующей парой под названием "Рустам и Зумрад (Уйгуры зажигают)". Уйгуры в Китае подвергаются систематическому преследованию. 

Вторая страница – профиль китайского студента, в котором размещено архивное видеоинтервью из программы "60 минут" американского телеканала CBS с бывшим председателем КНР Цзяном Цзэминем. В интервью, судя по тексту письма, обсуждаются вопросы прав человека, однопартийное правление, американо-китайские отношения и религиозные свободы.

В ответ РКН сообщил, что не нашел по этим ссылкам запрещенной к распространению в России информации. Сейчас, как отмечает "Система", эти материалы так и не заблокированы в России.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля 2022 года, за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Сейчас Китай пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Китай, ВКонтакте, Си Цзиньпин, митинг, Роскомнадзор, Александр Жаров, КНР, Telegram, VPN, сотрудничество, акции протеста
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