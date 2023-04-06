"Угроза применения силы неприемлема". Фон дер Ляйен на встрече с Си Цзиньпином подняла тему Тайваня, он ответил

"Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение. Никто не должен в одностороннем порядке силой менять статус-кво в этом регионе. Угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема", – сказала фон дер Ляйен.
Си Цзиньпин отреагировал. Он сказал, что вопрос Тайваня является центром основных интересов Китая и у КНР нет места для компромисса или уступок по тайваньскому вопросу.
"Если кто-то рассчитывает, что Китай пойдет на уступки по Тайваню, это иллюзия", – сказал он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
29 марта издание Foreign Affairs написало, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войне. По информации издания, в одном из выступлений он прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". Он назвал США противником Китая и причиной текущих проблем Китая. Как отметило издание, Си Цзиньпин считает объединение Тайваня и материкового Китая жизненно важным для успеха своей политики.