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"Угроза применения силы неприемлема". Фон дер Ляйен на встрече с Си Цзиньпином подняла тему Тайваня, он ответил

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Глава Еврокомиссии: Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение
Глава Еврокомиссии: Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение
Фото: EPA

На трехсторонних переговорах президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина глава ЕК подняла вопрос Тайваня. Об этом пишут китайский телеканал CGTV и издание Politico.

"Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение. Никто не должен в одностороннем порядке силой менять статус-кво в этом регионе. Угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема", – сказала фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин отреагировал. Он сказал, что вопрос Тайваня является центром основных интересов Китая и у КНР нет места для компромисса или уступок по тайваньскому вопросу.

"Если кто-то рассчитывает, что Китай пойдет на уступки по Тайваню, это иллюзия", – сказал он.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

29 марта издание Foreign Affairs написало, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войнеПо информации издания, в одном из выступлений он прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". Он назвал США противником Китая и причиной текущих проблем Китая. Как отметило издание, Си Цзиньпин считает объединение Тайваня и материкового Китая жизненно важным для успеха своей политики.

Теги: Китай, Франция, Си Цзиньпин, переговоры, Тайвань, КНР, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон
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