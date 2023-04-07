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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай продолжает поддерживать войну РФ против Украины – Госдепартамент США

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В Госдепе заявили, что США и Франция "разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку"
В Госдепе заявили, что США и Франция "разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку"
Фото: EPA

Китай продолжает поддерживать войну РФ против Украины, считают в Госдепартаменте США. Об этом на брифинге 6 апреля заявил представитель Госдепа Ведант Пател, текстовую версию опубликовала его пресс-служба.

Он напомнил, что перед визитом в Китай президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал с президентом США Джо Байденом. Лидеры тогда подтвердили твердую поддержку Украины обеими странами.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах, в том числе из-за продолжающейся поддержки Пекином войны России против Украины", – сказал Пател.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Франция, Джо Байден, Госдепартамент США, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Ведант Пател
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