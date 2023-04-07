Китай продолжает поддерживать войну РФ против Украины – Госдепартамент США

Он напомнил, что перед визитом в Китай президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал с президентом США Джо Байденом. Лидеры тогда подтвердили твердую поддержку Украины обеими странами.
"Соединенные Штаты и Франция разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах, в том числе из-за продолжающейся поддержки Пекином войны России против Украины", – сказал Пател.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.