Китай продолжает поддерживать войну РФ против Украины – Госдепартамент США

В Госдепе заявили, что США и Франция "разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку" Фото: EPA

Он напомнил, что перед визитом в Китай президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал с президентом США Джо Байденом. Лидеры тогда подтвердили твердую поддержку Украины обеими странами.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют озабоченность по поводу вызова, который КНР бросает международному порядку, основанному на правилах, в том числе из-за продолжающейся поддержки Пекином войны России против Украины", – сказал Пател.