Контрнаступление Украины начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло – Минобороны

Он рассказал, что российские оккупанты в одном Бахмуте Донецкой области ежедневно теряют около 500 военных убитыми и ранеными. В этом городе Украина меньшими силами сдерживает значительно более крупные силы противника, что важно в контексте всего театра военных действий, пояснил министр.
"Если бы не те потери, то весь свой потенциал на другой оборонительной линии или на передовой они могли бы использовать против нас. В каком-то менее укрепленном и защищенном месте. И теперь ежедневно мы наносим им огромный урон и удерживаем, по сути, взаперти", – отметил Резников.
Министр добавил, что контрнаступление произойдет "в нужный момент".
Рассказывая о подготовке украинских военнослужащих за границей, он отметил, что сейчас "особо важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут принимать участие в контрнаступлении". Оно, по словам главы Минобороны, "начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".