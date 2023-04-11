Контрнаступление Украины начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло – Минобороны

Резников считает, что время сейчас работает на Украину Фото: ЕРА

Он рассказал, что российские оккупанты в одном Бахмуте Донецкой области ежедневно теряют около 500 военных убитыми и ранеными. В этом городе Украина меньшими силами сдерживает значительно более крупные силы противника, что важно в контексте всего театра военных действий, пояснил министр.

"Если бы не те потери, то весь свой потенциал на другой оборонительной линии или на передовой они могли бы использовать против нас. В каком-то менее укрепленном и защищенном месте. И теперь ежедневно мы наносим им огромный урон и удерживаем, по сути, взаперти", – отметил Резников.

Министр добавил, что контрнаступление произойдет "в нужный момент".

Рассказывая о подготовке украинских военнослужащих за границей, он отметил, что сейчас "особо важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут принимать участие в контрнаступлении". Оно, по словам главы Минобороны, "начнется тогда, когда Генштаб решит, что время пришло".