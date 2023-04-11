Мобилизационный план в Украине еще не завершен, но Генштаб справляется с компенсацией потерь – Резников

Мобилизационный план, утвержденный в феврале 2022 года, пока не завершен "и тем более не превышен" в Украине, сказал Резников Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос о том, как Украина справляется с компенсацией потерь среди защитников, он пояснил, что после объявления военного положения и мобилизации в феврале 2022 года Генштаб ВСУ утвердил мобилизационный план и он пока не завершен "и тем более не превышен".

С компенсацией потерь, которые Украина несет на войне, Генштаб, по словам Резникова "продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватки живой силы мы, конечно, не испытываем".

Министр подчеркнул, что военнослужащих нужно подготовить и вооружить и, "конечно же, очень хочется их вооружить современным оружием".

По словам Резникова, в начале полномасштабной войны основной удар приняла и выдержала регулярная армия, ветераны войны на Донбассе, присоединившиеся к ней, – то есть военнослужащие, у которых есть опыт.

Сейчас, как сказал министр, силы обороны и безопасности Украины комплектуются новобранцами, которых нужно обучать. Он поблагодарил союзников за помощь в обучении военных, отметив, что только в Великобритании сейчас проходят подготовку 30 тыс. украинцев, также военнослужащих обучают в странах ЕС.