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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизационный план в Украине еще не завершен, но Генштаб справляется с компенсацией потерь – Резников

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Мобилизационный план, утвержденный в феврале 2022 года, пока не завершен "и тем более не превышен" в Украине, сказал Резников
Мобилизационный план, утвержденный в феврале 2022 года, пока не завершен "и тем более не превышен" в Украине, сказал Резников
Фото: ЕРА

В Украине пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию, так как еще не завершен план по мобилизации, объявленной в 2022 году. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью агентству ELTA, опубликованном на сайте Delfi 8 апреля (ELTA входит в медиагруппу Delfi).

Отвечая на вопрос о том, как Украина справляется с компенсацией потерь среди защитников, он пояснил, что после объявления военного положения и мобилизации в феврале 2022 года Генштаб ВСУ утвердил мобилизационный план и он пока не завершен "и тем более не превышен". 

С компенсацией потерь, которые Украина несет на войне, Генштаб, по словам Резникова "продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватки живой силы мы, конечно, не испытываем".

Министр подчеркнул, что военнослужащих нужно подготовить и вооружить и, "конечно же, очень хочется их вооружить современным оружием". 

По словам Резникова, в начале полномасштабной войны основной удар приняла и выдержала регулярная армия, ветераны войны на Донбассе, присоединившиеся к ней, – то есть военнослужащие, у которых есть опыт. 

Сейчас, как сказал министр, силы обороны и безопасности Украины комплектуются новобранцами, которых нужно обучать. Он поблагодарил союзников за помощь в обучении военных, отметив, что только в Великобритании сейчас проходят подготовку 30 тыс. украинцев, также военнослужащих обучают в странах ЕС. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Украине мобилизация идет в плановом порядке, отдельных волн нет, подчеркивала замминистра обороны Анна Маляр 27 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, военное положение, Алексей Резников, война России против Украины, военнослужащий, потери
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