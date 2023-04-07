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Политическая позиция, что "Дія" – это не сервис раздачи повесток – Минцифры Украины

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Тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе запустили судебные извещения, отметили в Минцифры
Тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе запустили судебные извещения, отметили в Минцифры
Фото: thedigital.gov.ua

В Украине не планируют отправлять повестки через "Дію", такой является политическая позиция.

Об этом 5 апреля в интервью YouTube-каналу "Розмова" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Украины Мстислав Баник.

"Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что "Дія" – это не сервис раздачи повесток", – подчеркнул он.

Баник отметил, есть определенные способы, как доставляется повестка.

По его мнению, тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе запустили судебные извещения.

"Это если кто-то попадал в ДТП… Тебе приходит как повестка, так и смс-ка... Мы запустили вместе с Государственной судебной администрацией соответствующие уведомления, – рассказал он. – Запускается судебное извещение… Люди начинают подменять понятия и говорят – повестки судебные через "Дію"… На следующем этапе исчезает слово "судебные" и остаются повестки через "Дію".

Баник добавил, что "это все страх людей какой-то, накрученные фейки".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

В Минцифры в январе 2023 года заявляли, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас невозможно рассылать военнообязанным украинцам повестки в мессенджерах.

Теги: Украина, ДТП, мобилизация, военное положение, украинцы, война России против Украины, интервью, мужчины, приложение Дія, Минцифры, Мстислав Баник, сервис
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