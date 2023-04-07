Политическая позиция, что "Дія" – это не сервис раздачи повесток – Минцифры Украины

Тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе запустили судебные извещения, отметили в Минцифры Фото: thedigital.gov.ua

Об этом 5 апреля в интервью YouTube-каналу "Розмова" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Украины Мстислав Баник.

"Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что "Дія" – это не сервис раздачи повесток", – подчеркнул он.

Баник отметил, есть определенные способы, как доставляется повестка.

По его мнению, тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе запустили судебные извещения.

"Это если кто-то попадал в ДТП… Тебе приходит как повестка, так и смс-ка... Мы запустили вместе с Государственной судебной администрацией соответствующие уведомления, – рассказал он. – Запускается судебное извещение… Люди начинают подменять понятия и говорят – повестки судебные через "Дію"… На следующем этапе исчезает слово "судебные" и остаются повестки через "Дію".

Баник добавил, что "это все страх людей какой-то, накрученные фейки".