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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейчас невозможно рассылать военнообязанным украинцам повестки в мессенджерах – Федоров

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Федоров о рассылке повесток в мессенджерах: Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году
Федоров о рассылке повесток в мессенджерах: Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров не считает серьезной идею рассылки повесток в мессенджерах. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, которое вышло 3 апреля.

Министра спросили о его отношении к предложению, которое озвучил 29 марта нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский – тот заявлял, что в профильном комитете Верховной Рады обсуждаются разные варианты доставки повесток военнообязанным, в том числе через мессенджеры

Федоров предположил, что нардеп некорректно высказался или его слова были вырваны из контекста. 

"Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году", – добавил он. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что мобилизационный план еще не завершен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, военное положение, технологии, мессенджер, Михаил Федоров, Федор Вениславский
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