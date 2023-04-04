Сейчас невозможно рассылать военнообязанным украинцам повестки в мессенджерах – Федоров

Федоров о рассылке повесток в мессенджерах: Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Министра спросили о его отношении к предложению, которое озвучил 29 марта нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский – тот заявлял, что в профильном комитете Верховной Рады обсуждаются разные варианты доставки повесток военнообязанным, в том числе через мессенджеры.

Федоров предположил, что нардеп некорректно высказался или его слова были вырваны из контекста.

"Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году", – добавил он.