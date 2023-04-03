Пограничники ежесуточно возвращает до 150 лиц на выезд из Украины, задерживают около 20 мужчин призывного возраста – ГПСУ

ГПСУ вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины, отметил Демченко Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Об этом 3 апреля в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

"Ежедневно мы отказываем в пересечении границы на выезд около 130–150 лицам, которые не подпадают под правила пересечения границы или ограничены в праве покинуть страну", – сказал Демченко.

Он напомнил, что пункты пропуска решением правительства закрыты на границе с Беларусью, Россией и Молдовой в приднестровском сегменте.

Кроме того, пограничники ежесуточно задерживают около 20 мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно покинуть пределы Украины, как в пунктах пропуска с помощью поддельных документов, так и пешком через "зеленый" участок границы.

В начале действия военного положения этот показатель составлял 60–70 мужчин за сутки, указал Демченко.

По его словам, ГПСУ также вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины.