ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Пограничники ежесуточно возвращает до 150 лиц на выезд из Украины, задерживают около 20 мужчин призывного возраста – ГПСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГПСУ вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины, отметил Демченко
ГПСУ вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины, отметил Демченко
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Сотрудники ГПСУ Украины ежесуточно отказывают в пересечении границы на выезд из страны около 150 гражданам.

Об этом 3 апреля в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

"Ежедневно мы отказываем в пересечении границы на выезд около 130–150 лицам, которые не подпадают под правила пересечения границы или ограничены в праве покинуть страну", – сказал Демченко.

Он напомнил, что пункты пропуска решением правительства закрыты на границе с Беларусью, Россией и Молдовой в приднестровском сегменте.

Кроме того, пограничники ежесуточно задерживают около 20 мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно покинуть пределы Украины, как в пунктах пропуска с помощью поддельных документов, так и пешком через "зеленый" участок границы.

В начале действия военного положения этот показатель составлял 60–70 мужчин за сутки, указал Демченко.

По его словам, ГПСУ также вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, мобилизация, пограничники, запрет, военное положение, ГПСУ, закон, чиновники, война России против Украины, документы, спикер, мужчины, Андрей Демченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Галина ГРИШИНА
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Галина ГРИШИНА
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (71019)
2
Хайек, Клум, Лопес и другие. Самые красивые звездные декольте. Фото (41161)
3
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (14167)
4
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (9497)
5
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы (8145)
6
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (7985)
7
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео (7148) G
8
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года (5359)
 
 
 
 