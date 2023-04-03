Пограничники ежесуточно возвращает до 150 лиц на выезд из Украины, задерживают около 20 мужчин призывного возраста – ГПСУ

Об этом 3 апреля в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".
"Ежедневно мы отказываем в пересечении границы на выезд около 130–150 лицам, которые не подпадают под правила пересечения границы или ограничены в праве покинуть страну", – сказал Демченко.
Он напомнил, что пункты пропуска решением правительства закрыты на границе с Беларусью, Россией и Молдовой в приднестровском сегменте.
Кроме того, пограничники ежесуточно задерживают около 20 мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно покинуть пределы Украины, как в пунктах пропуска с помощью поддельных документов, так и пешком через "зеленый" участок границы.
В начале действия военного положения этот показатель составлял 60–70 мужчин за сутки, указал Демченко.
По его словам, ГПСУ также вернула на границе более 400 чиновников, которые не имели законных оснований для выезда из Украины.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.