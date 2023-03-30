ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" озвучили идею создать "реестр уклонистов". Кто туда может попасть?

Вениславский хочет, что реестр был открытым и выполнял функцию социального давления на человека
Вениславский хочет, что реестр был открытым и выполнял функцию социального давления на человека
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский работает над законопроектом о "реестре уклонистов".

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу", вышедшем 30 марта. 

Проект пока не внесен в парламент, по словам Вениславского, он дорабатывает детали инициативы. 

"Его идея следующая: если военнообязанный был должным образом проинформирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но не пришел, например, два раза подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном списке", – пишет СМИ, ссылаясь на слова нардепа. 

Предполагается, что после того как военообязанный выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята. 

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, информирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", – добавил Вениславский. 

В комментарии "РБК-Украина" он высказал мнение, что "фактически" такий человек "не выполнил свой конституционный долг, поэтому об этом человеке должны знать в обществе". 

По мнению нардепа, открытость данных должна выполнять функцию социального давления на человека. Он считает нужным, чтобы все могли видеть, что, например, кто-то из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва за мобилизацией – своего конституционного долга.

Сейчас, по словам Вениславского идут консультации относительного того, чтобы этот законопроект не нарушал закон о защите персональных данных.

"Как только мы все эти вопросы урегулируем и получим соответствующие выводы, то я думаю, что можно будет его регистрировать. То есть он почти готов. Так как только получу от всех, скажем, экспертов, а также органов власти, то, что этот законопроект не будет нарушать безопасность персональных данных, мы сможем его зарегистрировать", – добавил он. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, мобилизация, военное положение, законопроект, война России против Украины, Федор Вениславский, личные данные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (571780)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (132703)
3
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (70934)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (66514)
5
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (27782)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (24871)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (21768)
8
Три самые необычные прически Зеленской. Фото (17305)
 
 
 
 