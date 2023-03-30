В "Слуге народа" озвучили идею создать "реестр уклонистов". Кто туда может попасть?

Вениславский хочет, что реестр был открытым и выполнял функцию социального давления на человека Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу", вышедшем 30 марта.

Проект пока не внесен в парламент, по словам Вениславского, он дорабатывает детали инициативы.

"Его идея следующая: если военнообязанный был должным образом проинформирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но не пришел, например, два раза подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном списке", – пишет СМИ, ссылаясь на слова нардепа.

Предполагается, что после того как военообязанный выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, информирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", – добавил Вениславский.

В комментарии "РБК-Украина" он высказал мнение, что "фактически" такий человек "не выполнил свой конституционный долг, поэтому об этом человеке должны знать в обществе".

По мнению нардепа, открытость данных должна выполнять функцию социального давления на человека. Он считает нужным, чтобы все могли видеть, что, например, кто-то из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва за мобилизацией – своего конституционного долга.

Сейчас, по словам Вениславского идут консультации относительного того, чтобы этот законопроект не нарушал закон о защите персональных данных.

"Как только мы все эти вопросы урегулируем и получим соответствующие выводы, то я думаю, что можно будет его регистрировать. То есть он почти готов. Так как только получу от всех, скажем, экспертов, а также органов власти, то, что этот законопроект не будет нарушать безопасность персональных данных, мы сможем его зарегистрировать", – добавил он.