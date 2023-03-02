Кабмин Украины отсрочил запуск реестра олигархов, Вениславский объяснил причину

В плане мероприятий (.doc), в котором упоминается реестр, графу "срок выполнения" изменили с "апрель 2022 года" на "через три месяца со дня публикования вывода Венецианской комиссии".

1 марта ситуацию прокомментировал "Укринформу" народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Деолигархизация – одно из требований наших западных партнеров. Они очень придирчиво смотрят за процессом превращения крупных олигархов в мощных бизнесменов в Украине. Вывод Венецианской комиссии, который мы ожидаем, определит взгляды западного мира на эту проблему с точки зрения идей верховенства права", – сказал он.

Нардеп считает, что "это абсолютно закономерное решение Кабинета Министров – дождаться, пока будет заключение Венецианской комиссии".

"От этого направления (деолигархизации) ни в коем случае отказываться не будем. Будем искать механизмы, максимально соответствующие стандартам в области права ЕС", – подчеркнул Вениславский.

12 июля 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов.