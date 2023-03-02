Кабмин Украины отсрочил запуск реестра олигархов, Вениславский объяснил причину

В плане мероприятий (.doc), в котором упоминается реестр, графу "срок выполнения" изменили с "апрель 2022 года" на "через три месяца со дня публикования вывода Венецианской комиссии".
1 марта ситуацию прокомментировал "Укринформу" народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
"Деолигархизация – одно из требований наших западных партнеров. Они очень придирчиво смотрят за процессом превращения крупных олигархов в мощных бизнесменов в Украине. Вывод Венецианской комиссии, который мы ожидаем, определит взгляды западного мира на эту проблему с точки зрения идей верховенства права", – сказал он.
Нардеп считает, что "это абсолютно закономерное решение Кабинета Министров – дождаться, пока будет заключение Венецианской комиссии".
"От этого направления (деолигархизации) ни в коем случае отказываться не будем. Будем искать механизмы, максимально соответствующие стандартам в области права ЕС", – подчеркнул Вениславский.
12 июля 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Глава государства подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов.
17 июня 2022 года Данилов в интервью LIGA.net говорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание". Он тогда упоминал, что СНБО провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов еще в мае.
9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".
Зеленский указом от 29 июня ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.
В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.
Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.