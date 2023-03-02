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ПОЛИТИКА

Кабмин Украины отсрочил запуск реестра олигархов, Вениславский объяснил причину

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Кабмин принял решение 24 февраля
Кабмин принял решение 24 февраля
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины принял решение отсрочить запуск реестра олигархов. Распоряжение об этом было подписано 24 февраля, внимание на это обратил 1 марта "Детектор медиа".

В плане мероприятий (.doc), в котором упоминается реестр, графу "срок выполнения" изменили с "апрель 2022 года" на "через три месяца со дня публикования вывода Венецианской комиссии".

1 марта ситуацию прокомментировал "Укринформу" народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Деолигархизация – одно из требований наших западных партнеров. Они очень придирчиво смотрят за процессом превращения крупных олигархов в мощных бизнесменов в Украине. Вывод Венецианской комиссии, который мы ожидаем, определит взгляды западного мира на эту проблему с точки зрения идей верховенства права", – сказал он.

Нардеп считает, что "это абсолютно закономерное решение Кабинета Министров – дождаться, пока будет заключение Венецианской комиссии".

"От этого направления (деолигархизации) ни в коем случае отказываться не будем. Будем искать механизмы, максимально соответствующие стандартам в области права ЕС", – подчеркнул Вениславский.

12 июля 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Глава государства подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов

17 июня 2022 года Данилов в интервью LIGA.net говорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание". Он тогда упоминал, что СНБО провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов еще в мае. 

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".

Зеленский указом от 29 июня ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, монополия, олигархи, Федор Вениславский, нардеп, бизнесмен
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