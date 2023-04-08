В марте Национальное информбюро Украины приняло более 20 тыс. обращений о пропажах, депортациях, попаданиях в плен людей

Об этом сообщило 8 апреля Минреинтеграции.

Операторы круглосуточной горячей линии НИБ в марте приняли более 12 тыс. звонков; почти 800 обращений поступило через онлайн-форму на сайте информационного бюро; около 5 тыс. обращений – через чат-боты в Telegram и Viber; более 3 тыс. обращений – на электронную почту.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных регионов Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.

По данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) на ноябрь 2022 года, более 15 тыс. человек пропали без вести во время войны в Украине. В комиссии подчеркивали, что это "консервативная" оценка, поскольку только в оккупированном Мариуполе Донецкой области, по данным властей, погибло или пропало без вести 25 тыс. человек.

В разведке Украины заявляли в конце февраля 2023 года, что РФ удерживает большее количество пленных, чем Украина в плену – российских оккупантов. Глава ГУР Кирилл Буданов пояснял, что причина, в частности, в том, что Украина не берет в плен гражданских, а у РФ около 40% удерживаемых в заложниках украинцев – гражданские люди.