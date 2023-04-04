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В Волынской области перед судом предстанет администратор Telegram-канала, помогавшего уклонистам избежать мобилизации – СБУ

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Ежедневно на Telegram-канале публиковалось до 90 сообщений о местах вручения повесток работниками центров комплектования и соцподдержки в Волынской области, отметили в СБУ
Ежедневно на Telegram-канале публиковалось до 90 сообщений о местах вручения повесток работниками центров комплектования и соцподдержки в Волынской области, отметили в СБУ
Фото: Управління СБ України у Волинській області / Facebook

Киберспециалисты СБУ в Волынской области заблокировали Telegram-канал и чат-бот, которые препятствовали мобилизации украинцев призывного возраста.

Об этом 3 апреля сообщается в Facebook управления СБУ в Волынской области.

Отмечается, что ресурсы информировали о мероприятиях, проводимых центрами комплектования и соцподдержки в области.

"В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локации" использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей. Также Telegram-канал систематически призывал распространять эту информацию и приобщать больше друзей", – сказано в сообщении.

Как указали в СБУ, ежедневно на канале публиковалось от 30 до 90 сообщений о местах вручения повесток работниками центров комплектования и соцподдержки в Волынской области.

"Правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала. Им оказался житель Луцка, основной деятельностью которого является создание Telegram-каналов и чат-ботов, – говорится в сообщении. – Во время обыска по адресу проживания фигуранта стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовались для противоправной деятельности".

Следователи СБУ сообщили администратору Telegram-канала о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), материалы уголовного производства с обвинительным актом были направлены в суд.

https://www.facebook.com/ssu.lutsk/posts/pfbid02KhNB6vt3VyPdDtAh5GsZwBpWbrvuA7o7gCA1C7WUTgfQXpXgYgXnRvpKvrtjWC4Wl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Теги: СБУ, Украина, Волынская область, мобилизация, военкомат, запрет, военное положение, правоохранители, украинцы, война России против Украины, Telegram, подозрение, чат-бот, следователь, обыски, деятельность, суд, мужчины
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