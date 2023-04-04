В Волынской области перед судом предстанет администратор Telegram-канала, помогавшего уклонистам избежать мобилизации – СБУ

Об этом 3 апреля сообщается в Facebook управления СБУ в Волынской области.
Отмечается, что ресурсы информировали о мероприятиях, проводимых центрами комплектования и соцподдержки в области.
"В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локации" использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей. Также Telegram-канал систематически призывал распространять эту информацию и приобщать больше друзей", – сказано в сообщении.
Как указали в СБУ, ежедневно на канале публиковалось от 30 до 90 сообщений о местах вручения повесток работниками центров комплектования и соцподдержки в Волынской области.
"Правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала. Им оказался житель Луцка, основной деятельностью которого является создание Telegram-каналов и чат-ботов, – говорится в сообщении. – Во время обыска по адресу проживания фигуранта стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовались для противоправной деятельности".
Следователи СБУ сообщили администратору Telegram-канала о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), материалы уголовного производства с обвинительным актом были направлены в суд.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.