Оккупанты, побаиваясь контрнаступления ВСУ, пытаются заминировать все вокруг Энергодара – мэр

Ранее заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру ЗАЭС, отметил мэр Энергодара Фото: EPA

Об этом 11 апреля в эфире "5 канала" сообщил городской голова Дмитрий Орлов со ссылкой на местных жителей.

"Оккупанты пытаются заминировать все вокруг Энергодара. Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру ЗАЭС, то сейчас они уже перешли к минированию окружающих сел, лесополос и посадок", – сказал Орлов.

По его словам, оккупанты таким образом пытаются обезопасить себя от контрнаступления Украины.

Кроме того, россияне усилили давление на блокпостах, добавил Орлов.

"Фактически уже выехать из города невозможно, если нет бумажки, которую называют "российским паспортом", – подчеркнул мэр Энергодара.