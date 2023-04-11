Оккупанты, побаиваясь контрнаступления ВСУ, пытаются заминировать все вокруг Энергодара – мэр

Об этом 11 апреля в эфире "5 канала" сообщил городской голова Дмитрий Орлов со ссылкой на местных жителей.
"Оккупанты пытаются заминировать все вокруг Энергодара. Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру ЗАЭС, то сейчас они уже перешли к минированию окружающих сел, лесополос и посадок", – сказал Орлов.
По его словам, оккупанты таким образом пытаются обезопасить себя от контрнаступления Украины.
Кроме того, россияне усилили давление на блокпостах, добавил Орлов.
"Фактически уже выехать из города невозможно, если нет бумажки, которую называют "российским паспортом", – подчеркнул мэр Энергодара.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы ЗАЭС, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.