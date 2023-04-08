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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ пытались штурмовать Запорожскую АЭС в октябре прошлого года – СМИ

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ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года
ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года
Фото: ЕРА

В октябре 2022 года Вооруженные силы Украины провели попытку освобождения оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом 8 апреля пишет The Times.

По данным издания, в ночь на 19 октября 2022 года около 600 вооруженных украинских военных попытались высадиться на захваченный левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", – сообщил газете один из источников в ВСУ.

По его словам, россияне заминировали все походы к станции, а к началу возможной атаки вывели против украинских защитников танки и артиллерию, обстреливая водные подходы к ЗАЭС.

"Пока катера спецназа двигались по Днепру, ВСУ обстреливали позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", – говорится в статье. 

Издание отмечает, что подобные попытки штурма, как и другие боевые действия в районе атомной станции, опасны в связи с возможной утечкой радиации. Глава компании "Энергоатом" Петр Котин прогнозирует, что деоккупировать ЗАЭС будет возможно по мере продвижения сил обороны Украины в сторону Крыма.

"Это единственный вариант без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи рядом с ядерными материалами", – добавил он.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: штурм, Вооруженные силы Украины, спецназ, радиация, армия РФ, Энергоатом, Запорожская АЭС, Энергодар, Петр Котин, российские оккупанты
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