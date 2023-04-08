ВСУ пытались штурмовать Запорожскую АЭС в октябре прошлого года – СМИ

ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года Фото: ЕРА

По данным издания, в ночь на 19 октября 2022 года около 600 вооруженных украинских военных попытались высадиться на захваченный левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", – сообщил газете один из источников в ВСУ.

По его словам, россияне заминировали все походы к станции, а к началу возможной атаки вывели против украинских защитников танки и артиллерию, обстреливая водные подходы к ЗАЭС.

"Пока катера спецназа двигались по Днепру, ВСУ обстреливали позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", – говорится в статье.

Издание отмечает, что подобные попытки штурма, как и другие боевые действия в районе атомной станции, опасны в связи с возможной утечкой радиации. Глава компании "Энергоатом" Петр Котин прогнозирует, что деоккупировать ЗАЭС будет возможно по мере продвижения сил обороны Украины в сторону Крыма.

"Это единственный вариант без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи рядом с ядерными материалами", – добавил он.