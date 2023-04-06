Глава МАГАТЭ съездил в Россию, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС

"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских агентств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, отвечающей всеобщим интересам", – написал он.
I met high level officials from several * agencies today in Kaliningrad. I continue my efforts to protect the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. My recent visit to #ZNPP confirmed the urgent need to achieve this vital objective, which is in everyone’s interest. pic.twitter.com/iaudoqRZjC— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 5, 2023
О визите Гросси сообщил и "Росатом". В компании отметили, что среди официальных лиц, с которыми встречался Гросси, был глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он проинформировал о "шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС". При этом Лихачев заявил, что российская сторона "готова работать над реализацией инициатив", выдвинутых Гросси.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.