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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ съездил в Россию, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС

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Встреча Гросси с российскими чиновниками происходила в Калининграде
Встреча Гросси с российскими чиновниками происходила в Калининграде
Фото: Росатом / Telegram

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля провел переговоры с российскими чиновниками по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских агентств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, отвечающей всеобщим интересам", – написал он.

О визите Гросси сообщил и "Росатом". В компании отметили, что среди официальных лиц, с которыми встречался Гросси, был глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он проинформировал о "шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС". При этом Лихачев заявил, что российская сторона "готова работать над реализацией инициатив", выдвинутых Гросси.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.

В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, Калининград, АЭС, Росатом, МАГАТЭ, электростанция, Рафаэль Гросси, российские оккупанты, ЗАЭС
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