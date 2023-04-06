Глава МАГАТЭ съездил в Россию, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС

"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских агентств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, отвечающей всеобщим интересам", – написал он.

I met high level officials from several * agencies today in Kaliningrad. I continue my efforts to protect the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. My recent visit to #ZNPP confirmed the urgent need to achieve this vital objective, which is in everyone’s interest. pic.twitter.com/iaudoqRZjC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 5, 2023

О визите Гросси сообщил и "Росатом". В компании отметили, что среди официальных лиц, с которыми встречался Гросси, был глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он проинформировал о "шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС". При этом Лихачев заявил, что российская сторона "готова работать над реализацией инициатив", выдвинутых Гросси.