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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС – "Энергоатом"

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Гросси приехал в Украину 27 марта
Гросси приехал в Украину 27 марта
Фото: ЕРА

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную РФ Запорожскую атомную электростанцию. Об этом проинформировала пресс-служба "Энергоатома".

Это второй визит Гросси на ЗАЭС за время оккупации станции, отметили в компании. Перед этим Гросси посещал ЗАЭС 1 сентября 2022 года.

"На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с эксплуатирующими атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", – добавили в "Энергоатоме". 

Контекст:

Гросси прибыл в Украину 27 марта. В этот день вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он осмотрел Днепровскую ГЭС, которая подвергалась российским обстрелам. 

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.

В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: электроснабжение, Энергоатом, ротация, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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