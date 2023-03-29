Гендиректор МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС – "Энергоатом"

Это второй визит Гросси на ЗАЭС за время оккупации станции, отметили в компании. Перед этим Гросси посещал ЗАЭС 1 сентября 2022 года.

"На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с эксплуатирующими атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", – добавили в "Энергоатоме".