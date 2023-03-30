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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ пробыл на ЗАЭС несколько часов, он уже вернулся на подконтрольную Украине территорию

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Гросси 29 марта проинспектировал оккупированную ЗАЭС
Гросси 29 марта проинспектировал оккупированную ЗАЭС
Фото: EPA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 29 марта провел ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции. Он покинул станцию в тот же день, сообщила НАЭК "Энергоатом".

"Второй с начала полномасштабной войны России против Украины визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую у нас и во всей Европе атомную станцию длился несколько часов. Рафаэль Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии Агентства, которые находились на ЗАЭС до сегодняшней ротации", – сказано в сообщении. 

Следить за ситуацией на станции продолжат другие представители МАГАТЭ.

Пресс-служба МАГАТЭ опубликовала в Twitter видео визита Гросси.

В нем отмечается что Гросси "пересек линию фронта, чтобы посетить Запорожскую АЭС для оценки ее ядерной безопасности и защиты", показана его инспекция станции, а также продемонстрирован фрагмент его заявления, записанного, вероятно, на АЭС. В нем Гросси подтвердил настоятельную необходимость защиты станции, подчеркнул, что ЗАЭС "ни при каких обстоятельствах не должна быть атакована или использоваться для атаки других". При этом на столе рядом с ним стоит флажок "Росатома".

Гросси прибыл в Украину 27 марта. В этот день вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он осмотрел Днепровскую ГЭС, которая подвергалась российским обстрелам. 

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.

В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Теги: ядерная энергетика, оккупация, атомная энергетика, радиация, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, ротация, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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