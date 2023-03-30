Глава МАГАТЭ пробыл на ЗАЭС несколько часов, он уже вернулся на подконтрольную Украине территорию

"Второй с начала полномасштабной войны России против Украины визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую у нас и во всей Европе атомную станцию длился несколько часов. Рафаэль Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии Агентства, которые находились на ЗАЭС до сегодняшней ротации", – сказано в сообщении.
Следить за ситуацией на станции продолжат другие представители МАГАТЭ.
Пресс-служба МАГАТЭ опубликовала в Twitter видео визита Гросси.
В нем отмечается что Гросси "пересек линию фронта, чтобы посетить Запорожскую АЭС для оценки ее ядерной безопасности и защиты", показана его инспекция станции, а также продемонстрирован фрагмент его заявления, записанного, вероятно, на АЭС. В нем Гросси подтвердил настоятельную необходимость защиты станции, подчеркнул, что ЗАЭС "ни при каких обстоятельствах не должна быть атакована или использоваться для атаки других". При этом на столе рядом с ним стоит флажок "Росатома".
Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9— IAEA - International Atomic Energy Agency * (@iaeaorg) March 29, 2023
Гросси прибыл в Украину 27 марта. В этот день вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он осмотрел Днепровскую ГЭС, которая подвергалась российским обстрелам.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Российские оккупанты ночью 9 марта совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, в частности – повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС. Станция вошла в шестой за время оккупации блэкаут и работала на дизель-генераторах. Вечером в "Укрэнерго" сообщили, что централизованное электроснабжение восстановлено.
В тот же день Гросси в очередной раз призвал к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.