Глава МАГАТЭ пробыл на ЗАЭС несколько часов, он уже вернулся на подконтрольную Украине территорию

"Второй с начала полномасштабной войны России против Украины визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую у нас и во всей Европе атомную станцию длился несколько часов. Рафаэль Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии Агентства, которые находились на ЗАЭС до сегодняшней ротации", – сказано в сообщении.

Следить за ситуацией на станции продолжат другие представители МАГАТЭ.

Пресс-служба МАГАТЭ опубликовала в Twitter видео визита Гросси.

В нем отмечается что Гросси "пересек линию фронта, чтобы посетить Запорожскую АЭС для оценки ее ядерной безопасности и защиты", показана его инспекция станции, а также продемонстрирован фрагмент его заявления, записанного, вероятно, на АЭС. В нем Гросси подтвердил настоятельную необходимость защиты станции, подчеркнул, что ЗАЭС "ни при каких обстоятельствах не должна быть атакована или использоваться для атаки других". При этом на столе рядом с ним стоит флажок "Росатома".

Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9 — IAEA - International Atomic Energy Agency * (@iaeaorg) March 29, 2023

Гросси прибыл в Украину 27 марта. В этот день вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он осмотрел Днепровскую ГЭС, которая подвергалась российским обстрелам.