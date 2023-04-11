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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ предложили меньше рефлексировать об "утечках" информации и предоставить Украине больше дальнобойного оружия, чтобы "правильно финализировать войну"

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В ходе войны против РФ гибнут украинцы, отметил Подоляк
В ходе войны против РФ гибнут украинцы, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Украина не имеет времени для обсуждений "утечек" данных в США, в которых среди прочего отражены оценки возможностей ВСУ.

Об этом 11 апреля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как РФ распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди, – написал он. – Нужно меньше рефлексировать об "утечках" и больше дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии".

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не более четырех-пяти человек на планете". Он подчеркнул, что Украина имеет несколько планов контрнаступления, а правдивая информация о контрнаступлении сил обороны строго засекречена и не появлялась в СМИ.

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Теги: США, Украина, военная помощь, ВСУ, отчет, война России против Украины, документы, Офис президента Украины, утечка данных, Михаил Подоляк, контрнаступление
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