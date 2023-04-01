США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS – генерал Милли

"Ну, пока есть политическое решение не делать этого. И я бы никогда ничего не предсказывал на столе, вне стола, на будущее. Но с военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия – я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет. Вы смотрите на одиночный выстрел, так что подумайте о мушкете против магазинной винтовки. Тогда как GMLRS производит шесть выстрелов, а ATACMS – один", – заявил он.
Он отметил, что диапазон действия ATACMS больше, "но есть и другие системы, которые могут дать вам этот диапазон".
"Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем. Итак, это некоторые вещи, на которые мы смотрим, чтобы дать им немного больше ног. Но прямо сейчас мы не предоставляем ATACMS", – заявил генерал.
Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.