США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS – генерал Милли

Милли: У нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов Фото: EPA

"Ну, пока есть политическое решение не делать этого. И я бы никогда ничего не предсказывал на столе, вне стола, на будущее. Но с военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия – я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет. Вы смотрите на одиночный выстрел, так что подумайте о мушкете против магазинной винтовки. Тогда как GMLRS производит шесть выстрелов, а ATACMS – один", – заявил он.

Он отметил, что диапазон действия ATACMS больше, "но есть и другие системы, которые могут дать вам этот диапазон".

"Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем. Итак, это некоторые вещи, на которые мы смотрим, чтобы дать им немного больше ног. Но прямо сейчас мы не предоставляем ATACMS", – заявил генерал.