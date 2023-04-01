ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS – генерал Милли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милли: У нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов
Милли: У нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов
Фото: EPA

США не принимали решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, но есть и другие системы, которые могут работать в подобном радиусе действия. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Defense One, которое вышло 31 марта.

"Ну, пока есть политическое решение не делать этого. И я бы никогда ничего не предсказывал на столе, вне стола, на будущее. Но с военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия – я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет. Вы смотрите на одиночный выстрел, так что подумайте о мушкете против магазинной винтовки. Тогда как GMLRS производит шесть выстрелов, а ATACMS – один", – заявил он.

Он отметил, что диапазон действия ATACMS больше, "но есть и другие системы, которые могут дать вам этот диапазон".

"Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем. Итак, это некоторые вещи, на которые мы смотрим, чтобы дать им немного больше ног. Но прямо сейчас мы не предоставляем ATACMS", – заявил генерал.

Контекст:

Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, война России против Украины, ракеты, Марк Милли, HIMARS, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (123628)
2
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (123360)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (96900)
4
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (82752)
5
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (58633)
6
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (54040)
7
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (49766)
8
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (48690)
 
 
 
 