Украина может освободить Крым еще до осени, россияне там в ловушке – Свитан

Свитан: Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро Скриншот: Укрінформ / YouTube

Об этом он заявил в эфире "Еспресо" 11 апреля.

"Если Украина и дальше будет получать военную поддержку, то вполне вероятно, что Крым будет деоккупирован еще до осени. Также нам нужны будут дальнобойные средства поражения, которыми мы сможем уничтожить Крымский мост и все военные объекты на территории Крыма. Далее ВСУ могут зайти в Крым и освободить всю оккупированную территорию. Россияне в Крыму находятся в ловушке. Поскольку за всю историю ни одна армия, которая находилась в Крыму, не смогла удержать полуостров. Да и выводить войска им будет некуда", – сказал Свитан.

По его словам, Крым с военной точки зрения – тяжелая территория для боевых действий.

"Однако по поводу перспектив нашего контрнаступления, Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро. По воздушному и морскому пути россияне не смогут поставлять достаточное количество техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", – добавил он.