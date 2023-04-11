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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может освободить Крым еще до осени, россияне там в ловушке – Свитан

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Свитан: Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро
Свитан: Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что Украина может освободить Крым от российских оккупантов еще до осени 2023 года.

Об этом он заявил в эфире "Еспресо" 11 апреля.

"Если Украина и дальше будет получать военную поддержку, то вполне вероятно, что Крым будет деоккупирован еще до осени. Также нам нужны будут дальнобойные средства поражения, которыми мы сможем уничтожить Крымский мост и все военные объекты на территории Крыма. Далее ВСУ могут зайти в Крым и освободить всю оккупированную территорию. Россияне в Крыму находятся в ловушке. Поскольку за всю историю ни одна армия, которая находилась в Крыму, не смогла удержать полуостров. Да и выводить войска им будет некуда", – сказал Свитан. 

По его словам, Крым с военной точки зрения – тяжелая территория для боевых действий. 

"Однако по поводу перспектив нашего контрнаступления, Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро. По воздушному и морскому пути россияне не смогут поставлять достаточное количество техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", – добавил он. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, война России против Украины, Крымский мост, деоккупация, контрнаступление, Роман Свитан
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