Украина может освободить Крым еще до осени, россияне там в ловушке – Свитан

Об этом он заявил в эфире "Еспресо" 11 апреля.
"Если Украина и дальше будет получать военную поддержку, то вполне вероятно, что Крым будет деоккупирован еще до осени. Также нам нужны будут дальнобойные средства поражения, которыми мы сможем уничтожить Крымский мост и все военные объекты на территории Крыма. Далее ВСУ могут зайти в Крым и освободить всю оккупированную территорию. Россияне в Крыму находятся в ловушке. Поскольку за всю историю ни одна армия, которая находилась в Крыму, не смогла удержать полуостров. Да и выводить войска им будет некуда", – сказал Свитан.
По его словам, Крым с военной точки зрения – тяжелая территория для боевых действий.
"Однако по поводу перспектив нашего контрнаступления, Крымский мост, по которому россияне перебрасывают технику, может быть уничтожен очень быстро. По воздушному и морскому пути россияне не смогут поставлять достаточное количество техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", – добавил он.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.
Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".