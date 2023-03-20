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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: Сильные стороны украинской армии – управление и генералитет. Это не паркетные генералы, они обучались, проползав на пузе 400 км донецкого фронта

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Свитан рассказал о сильных сторонах украинской армии
Свитан рассказал о сильных сторонах украинской армии
Фото: EPA

Сильной стороной украинских Вооруженных сил является система управления. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У украинской армии сильная сторона – управление. Полностью изменена система управления. Мы ушли от советской системы и перешли на, я бы так сказал, свою систему. Мы нашли свою систему управления, исходя из того количества вооруженных сил, которые у нас есть, и того количества сил и средств, которыми мы можем располагать. Это такие три колена: Генштаб, начальники секторов, то есть сектора, и бригады. Вот у нас три уровня: Генштаб, сектор и бригада. Очень хорошая система управления в наших условиях. Это не значит, что она кому-то еще подойдет. В наших условиях оптимальная система управления. И это очень важно. Это сильная сторона", – сказал эксперт.

Среди сильных сторон он также назвал украинский генералитет.

"Уже за девятый год войны у нас выкристаллизовался определенный штат генералов, управленцев, которые понимают... Причем они прошли с 14-го года. Я больше половины их всех знаю еще майорами и полковниками на Донбассе: занимались созданием оборонной структуры. И видел их рост: как они доходили до генерал-лейтенантов, генерал-полковников. То есть у нас этот генералитет обучен на девятилетней войне. Это очень важно. Не паркетные генералы, да. Вот в этом же вся и соль. То, что они доводили свое мастерство, профессионализм и в академиях, – это одно. А то, что они обучались, проползав практически на пузе 400 км фронта донецкого за все эти восемь лет до вторжения – и уже девятый год войны", – рассказал Свитан.

Он отметил, что украинская армия вобрала в себя качества армий стран НАТО, "дальше это все перемешалось, осталось то, что надо, а то, что не надо для наших условий, просто умерло естественной смертью".

"И вот в этом сила нашей армии на данный момент", – заявил эксперт.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: НАТО, армия, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Роман Свитан
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