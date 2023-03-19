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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Платформа United24 собрала более $300 млн взносов – Зеленский

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Зеленский: Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди
Зеленский: Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди
Фото: EPA

Платформа United24 собрала уже более $300 млн взносов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 19 марта, опубликованного его пресс-службой.

"На днях наша благотворительная платформа United24 пересекла предел в $300 млн взносов. От людей из разных стран мира – более 100 стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины скорой помощи, ремонтировать больницы, инфраструктуру", – сказал президент.

Он отметил, что это одна из многих инициатив, которые "консолидируют мир".

"Мир понимает, что происходит. Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди. И именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств, и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо каждому и каждой, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность!" – заявил Зеленский.

Контекст:

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: благотворительность, Владимир Зеленский, война России против Украины, United24
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