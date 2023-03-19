Платформа United24 собрала более $300 млн взносов – Зеленский

Зеленский: Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди Фото: EPA

"На днях наша благотворительная платформа United24 пересекла предел в $300 млн взносов. От людей из разных стран мира – более 100 стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины скорой помощи, ремонтировать больницы, инфраструктуру", – сказал президент.

Он отметил, что это одна из многих инициатив, которые "консолидируют мир".

"Мир понимает, что происходит. Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди. И именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств, и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо каждому и каждой, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность!" – заявил Зеленский.