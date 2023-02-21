Федоров показал работу на фронте дрона, купленного за донаты украинцев

Коптеры, купленные на пожертвования для "Армии дронов", успешно работают на фронте, сообщил Федоров Фото: FEDOROV / Telegram

"Получили видео от бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады. Так отработал DJI Matrice 300 на донецком направлении. Его приобрели благодаря вашим донатам на "Армию дронов", – написал он.

Федоров пояснил, что из себя представляют DJI Matrice 300. Это профессиональный коптер с мощной камерой, тепловизором и искусственным интеллектом. Он помогает корректировать огонь по враждебным позициям. Украинские военные круглосуточно могут наблюдать все перемещения противника.

По словам министра, на фронт передали уже 275 таких дронов и каждый из них дает результат.