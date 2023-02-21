Федоров показал работу на фронте дрона, купленного за донаты украинцев

"Получили видео от бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады. Так отработал DJI Matrice 300 на донецком направлении. Его приобрели благодаря вашим донатам на "Армию дронов", – написал он.
Федоров пояснил, что из себя представляют DJI Matrice 300. Это профессиональный коптер с мощной камерой, тепловизором и искусственным интеллектом. Он помогает корректировать огонь по враждебным позициям. Украинские военные круглосуточно могут наблюдать все перемещения противника.
По словам министра, на фронт передали уже 275 таких дронов и каждый из них дает результат.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.