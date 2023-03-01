Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24

Детали сотрудничества актриса обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским во время онлайн-звонка.

Кэтрин Винник и ее фонд The Winnick Foundation помогут отстраивать разрушенные российскими оккупантами дома украинцев.

Контекст:

Кэтрин Винник родилась в 1977 году в Канаде. Она известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Украины. Они эмигрировали из страны в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.