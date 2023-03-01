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01 марта, 2023
 
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Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24

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Кэтрин Винник и ее фонд The Winnick Foundation помогут отстраивать разрушенные российскими оккупантами дома украинцев
Кэтрин Винник и ее фонд The Winnick Foundation помогут отстраивать разрушенные российскими оккупантами дома украинцев
Фото: katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала амбасадором фандрайзинговой платформы United24. Об этом сообщается 1 марта на странице платформы в Instagram.

Детали сотрудничества актриса обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским во время онлайн-звонка.

Кэтрин Винник и ее фонд The Winnick Foundation помогут отстраивать разрушенные российскими оккупантами дома украинцев.

Контекст:

Кэтрин Винник родилась в 1977 году в Канаде. Она известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Украины. Они эмигрировали из страны в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, сотрудничество, Кэтрин Винник, United24
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