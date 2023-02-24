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24 февраля, 2023
 
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"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование

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В 2007 году Элтон Джон выступал с концертом в Киеве
В 2007 году Элтон Джон выступал с концертом в Киеве
Фото: ЕРА

Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона Еlton John AIDS Foundation переведет в поддержку Украины через United24 $125 тыс. Об этом сообщается 23 февраля в Telegram United24.

Деньги будут направлены на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Их планируют использовать для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше", – прокомментировал музыканты свое решение.

Контекст:

Элтон Джон выступал в Киеве в 2007 году. В мае 2022 года Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости обеспечить полноценный гуманитарный коридор для жителей разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Почти за 10 месяцев работы платформа United24 собрала более $287 млн.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: медицина, пожертвование, Элтон Джон, вирус, лечение, благотворительный фонд , музыкант, население, United24
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